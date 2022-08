Els cellers del Bages preveuen una verema sana amb pèrdua de quilos per la sequera

Els cellers del Bages encaren les últimes setmanes abans de la verema pendents del cel i atents a l’última etapa de maduració del raïm. Si bé afirmen que les últimes pluges han permès hidratar la planta i afavorir el seu creixement, estimen que la sequera dels darrers mesos podria afectar fins al 30% de la producció. La situació és similar a la de l’any passat, quan també van registrar pèrdues en els quilos per l’escassetat d’aigua. No obstant això, confien que la collita del raïm, que ha crescut en grans més petits a causa de les condicions meteorològiques, resultarà en vins de qualitat amb més aromes i color.

Mentre que al Bages encara és d’hora per començar la verema, en altres punts de Catalunya ja han començat a collir, com és el cas del Penedès, amb els escumosos o tipus de vins de varietats primerenques. El president de la DO Pla de Bages, Joan Soler, explica que, en el cas del Bages, la maduració és més tardana pel tipus de varietats que es cultiven, però també per les condicions climàtiques de la zona (vegeu desglossat). A més a més, destaca que enguany les pluges d’última hora afavoriran que la planta continuï treballant i, per tant, malgrat tenir les condicions d’una verema avançada, «encara està per veure l’evolució del raïm en aquesta última etapa».

En un dels cellers de la zona, al Solergibert d’Artés, ja han detectat els efectes positius de les pluges dels darrers dies. «L’aigua ha estat molt favorable per a les plantacions, on ja es podien veure algunes fulles seques», assenyala Aleix Solergibert, que indica que a casa seva donaran el tret de sortida a la verema a principis de setembre amb les varietats més primerenques. El fill dels propietaris de la finca artesenca afirma que el cep és una planta resistent, «però com tot ésser viu necessita aigua per viure i hidratar-se». En aquest sentit, remarca que les últimes precipitacions que han caigut a la zona han estat rebudes com un regal després de diversos mesos de sequera que han afectat el procés de maduració del raïm.

Els viticultors de la comarca han viscut enguany un hivern i una primavera amb episodis de pluja escassos, han registrat unes temperatures altes durant el mes de maig, amb una onada de calor que va avançar la florida de la vinya. El responsable de Collbaix Celler el Molí, Josep Maria Claret, assegura que enguany ha observat com la sequera ha escurçat el cicle fenològic de la vinya, fet que ha provocat que el raïm maduri abans. «Durant el mes de juliol ja vam començar a veure com algunes varietats més tardanes canviaven el color del raïm de forma prematura», posa en relleu. Es tracta de la fase de maduració coneguda com a verol, en què el raïm passa del verd a un vermell intens en el cas de les varietats negres i a un color groguenc en el cas de les varietats blanques. Davant d’aquestes circumstàncies meteorològiques, Claret apunta que «tot feia pronosticar una verema primerenca, però ara les pluges poden estirar una mica més el seu cicle de maduració, i permeti que el raïm acabi de créixer».

En la mateixa línia, l’enòleg del celler Abadal, Miquel Palau, explica que les altes temperatures del mes de juliol, quan es va arribar als 40º, van provocar que el cicle de maduració de la planta s’estanqués, «però ara s’ha reactivat amb els episodis de pluges puntuals, que han afavorit el bon desenvolupament de la vinya». Pel que fa a la verema, pronostica que aquesta començarà a finals d’agost amb les varietats primerenques com la sauvignon blanc i la chardonnay. Normalment, la collita es pot prolongar gairebé dos mesos, però, enguany, un dels seus temors és que les varietats tardanes s’avancin i es cavalquin amb les altres pel seu estat avançat en la maduració. «La calor espectacular del mes de maig va agafar les plantes en plena floració i va provocar que el temps per arribar fins al quallat, quan es forma el fruit, fos molt compactat en totes les varietats», detalla Palau, que sosté que enguany la verema podria durar un sol mes.

Una collita inferior per la secada

El president de la DO Pla de Bages estima que la sequera podria ocasionar pèrdues de fins al 30% en la producció, tot i que especifica que l’afectació pot variar en funció de les varietats. «Les més primerenques potser patiran una mica més, però les més tardanes, que són el fort de la comarca, segurament hauran pogut aprofitar més l’aigua dels últims dies i inflar una mica el raïm», comenta Soler. La sequera ha provocat que la planta broti en grans de raïm més petits, com ja va passar l’any passat. «En molts casos, els grans presenten la mida d’un cigró o d’un pèsol», destaca l’enòleg de l’Oller del Mas, Carles Muray, que no descarta que amb les últimes pluges el raïm s’acabi d’inflar.

Malgrat que la mida del raïm reduirà els quilos, els productors coincideixen a afirmar que els grans petits també són sinònim de qualitat, en haver-hi més proporció de pell, que és la que aporta informació sobre el color i l’estructura del vi. «D’aquest tipus de gra més petit resulten vins més concentrats, amb més color i aromes», ressalta el copropietari del celler Fargas Fargas, Quim Fargas. Al seu torn, afegeix que serà una anyada de «vins negres molt potents amb un grau alcohòlic alt». La mida reduïda del raïm produirà vins «amb molta intensitat en què s’ha d’anar alerta per no perdre la frescor, a diferència dels anys més plujosos, quan aquesta està garantida», subratlla Fargas. Al seu torn, el president de la DO Pla de Bages puntualitza que abans de la verema encara no hi ha res definit, «ja que la meteorologia pot comportar canvis a última hora sobretot en les varietats més tardanes».

La qualitat del raïm també és resultat d’un estat sanitari favorable en la vinya. «La manca de pluges ha afavorit que enguany no hagin aparegut les malalties que poden afectar la collita», celebra Muray. Els insectes perjudicials per a la planta, explica, no han sobreviscut a les altes temperatures, de forma que enguany els tractaments en la vinya han estat residuals. Aquesta és una situació ben diferent de la de l’any 2020, quan les fortes pluges van propiciar l’aparició del fong míldiu, que va afectar amb més o menys intensitat gairebé el 100% dels cultius de vinya del Bages.

En els últims cinc anys, el sector ha viscut episodis d’intenses pluges que s’han intercalat amb temps de secada, com el que s’arrossega des de l’any passat. Els viticultors pronostiquen que els anys secs poden repetir-se en el futur a conseqüència del canvi climàtic. Per aquest motiu, busquen estratègies per tal d’aprofitar les pluges puntuals que reguen el territori, com les que s’han registrat aquestes últimes setmanes, que els han dotat d’esperança per afrontar una verema que cada vegada veuen més a prop. Durant les pròximes setmanes, centraran la seva mirada en la vinya per detectar si el raïm ja està preparat per ser collit, tenint en compte els nivells de sucre i acidesa. Una vegada s’aconsegueixi l’equilibri just, començarà l’època més esperada que culmina la feina de tot un any.

El Bages, una zonade verema tardana per un clima singular

El Bages és una zona de maduració tardana per unes condicions singulars en el clima. El president de la DO Pla de Bages, Joan Soler, explica que els pics de calor que es registren a l’estiu a la zona fan que la planta aturi el seu creixement i, quan arriba l’hora de collir, a les nits refresca, i la maduració es pot allargar uns dies més.