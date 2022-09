Les famílies veuen llums i ombres en l’avançada del curs

Una de les raons per les quals el Departament d’Educació va impulsar canvis en el calendari escolar és la conciliació familiar, tot avançant l’inici de curs per donar facilitats als pares i mares que s’incorporen a la feina al setembre. No obstant això, les associacions de famílies d’alumnes afirmen que la mesura ha generat reaccions desiguals. Mentre que en alguns casos, es valora com una petita millora per conciliar la vida laboral i familiar, en altres casos, es considera que s’han perdut hores d’aprenentatge a les tardes del mes de setembre, quan és voluntària l’assistència a les diferents activitats de lleure.

La representant de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara, Marta Ruiz, posa en relleu que a la majoria de pares «els va sorprendre que els canvis en el calendari escolar es comuniquessin amb tan poca antelació». Tot i això, assegura que, en alguns casos, «sí que ha suposat un petit alleugeriment econòmic, sobretot per aquelles famílies que havien de deixar els nens amb cangurs». De fet, apunta que els alumnes tenen unes vacances tan llargues que «gairebé sempre acaba suposant un dispendi econòmic per part de les famílies, a l’hora de pagar estades, colònies o casals». En aquest sentit, explica que, en altres països europeus, els infants tenen les vacances més repartides, «un fet que sol afavorir a les famílies, però, al nostre país, aquest plantejament és inviable per la calor». «Les escoles», constata, «no estan preparades per fer front a les altes temperatures del juliol i agost». En aquesta línia, Ricard Galvan, de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola Puigberenguer de Manresa, subratlla la importància de preparar els centres escolars per afrontar la calor, «que enguany ha arribat abans d’hora». D’aquesta forma Galvan considera que es podria allargar la jornada intensiva del mes de juny unes setmanes i afavorir la conciliació familiar. Respecte a la modificació de l’horari i el calendari escolar del mes de setembre, ressalta que el «poc benefici que pot suposar per a algunes famílies, no compensa la pèrdua d’hores d’aprenentatge durant les tardes del mes de setembre».