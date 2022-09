Un segle d’oficina bancària a Sallent

El 17 d’abril del 1922 l’antiga Caixa de Pensions inaugurava l’oficina de Sallent, ubicada al número 1 del carrer del Bisbe Valls. Era la vint-i-cinquena de l’entitat d’estalvis i la segona a la comarca del Bages, després de la de Manresa, l’actual oficina Store Passeig Pere III. Al cap de 6 anys, el 1928, l’oficina sallentina es traslladava a l’emblemàtica Casa Gran, un edifici d’estil gòtic català del segle XIII, ubicat a la plaça de la Pau, on encara manté la seva seu. Amb les instal·lacions acabades de reformar i ampliar, el banc celebrarà els cent anys de presència a Sallent el proper dijous amb un acte institucional a la Fàbrica Vella.

L’endemà de la seva inauguració, el 18 d’abril del 1922, va obrir portes l’oficina de la Caixa de Pensions de Sallent. Sis anys després, l’entitat deixaria l’edifici del carrer Bisbe Valls, que actualment és de propietat municipal, per traslladar-se uns metres més enllà a la singular Casa Gran de la plaça de la Pau, un edifici catalogat a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Tot i que no s’ha pogut confirmar el possible origen d’aquest edifici, la hipòtesi més versemblant és que fos construït com a palau de residència dels senyors de la vila, els bisbes de Vic, que per alguna circumstància no va complir aquesta funció, adaptant-se com a habitatge i comerç fins que va ser adquirida per l’antiga Caixa de Pensions per ubicar-hi les seves oficines. Es va restaurar totalment la façana i l’interior intentant retornar-lo al seu estat més o menys original, però adaptat als nous usos.

Cent anys després de la seva obertura, CaixaBank va reformar i ampliar l’any passat l’oficina de Sallent, utilitzant el local del pis superior per reforçar el seu posicionament al municipi. Amb aquesta ampliació de més de 200 metres quadrats, l’oficina disposa ara d’una superfície de més de 500 metres quadrats, fet que, segons apunten des de l’entitat, «es tradueix en una major comoditat i agilitat en el servei que ofereix als seus clients».

La nova oficina «ha eliminat les barreres físiques i ha potenciat la proximitat amb l’objectiu de millorar la transparència en la relació entre el client i l’empleat», asseguren des de CaixaBank. A més, en les obres de renovació i ampliació de l’oficina, es van mantenir molts dels elements arquitectònics del singular edifici on està ubicada.

L’oficina de Sallent, situada a la Plaça de la Pau, número 3, compta amb 8 empleats i gestiona més de 4.600 clients. Disposa de dos caixers automàtics que, segons el banc, incorporen les últimes tecnologies disponibles. Cent anys després de l’obertura del primer punt d’atenció, CaixaBank disposa avui a la comarca del Bages de 25 oficines, on hi treballen 119 empleats que donen servei a més de 111.000 clients.

Compromís social

La Fundació La Caixa i Caixabank destaquen el seu compromís amb Sallent en els camps social, educatiu, mediambiental, de la salut i cultural. CaixaBank col·labora en projectes com el de Dinars acompanyats i la Fundació La Caixa ha donat suport a l’Associació Prodisminuïts per la creació d’un esplai per a persones amb discapacitat i ha col·laborat també amb l’Associació per a la igualtat Adona’t de Sallent per donar accessibilitat urbana de persones amb TEA.