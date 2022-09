Cardona promou la masoveria urbana per rehabilitar cases de la colònia Arquers

Cardona portarà a terme una experiència de masoveria urbana en cases de l’antiga colònia minera Arquers. Serà una nova modalitat de rehabilitació per anar recuperant progressivament un nucli que és de propietat municipal, la rehabilitació del qual l’Ajuntament se l’ha fixat com un dels principals reptes de mandat per, alhora, convertir-lo en un dels pols de creixement, on poder oferir habitatge. En el pressupost per a aquest any, el consistori ja hi va preveure una partida per dur a terme a l’antiga colònia dues experiències pilot de masoveria urbana, un model que diferents municipis de casa nostra han començat a implantar en els últims anys i que, a grans trets, consisteix en un acord entre una part propietària d’un o més habitatges (en aquest cas el consistori cardoní) que requereixen unes rehabilitacions per ser habitable, i una part masovera, que obté la possibilitat de viure-hi sense pagar lloguer durant uns anys de concessió a canvi de realitzar i fer-se càrrec d’un seguit de millores a l’immoble.

Ara, el consistori disposa d’un estudi de viabilitat per portar a terme aquesta modalitat, que ha estat elaborat per l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona i que analitza quina és la situació i fa propostes per materalitzar aquest model de rehabilitació. La iniciativa té com a objectiu incrementar l’oferta d’habitatge social i assequible, substituint una part del lloguer dels habitatges per una contraprestació no econòmica. A més, vol implicar les futures persones residents en la rehabilitació dels immobles i reduir el cost de les actuacions a realitzar a través del finançament de les administracions públiques. L’estudi s’ha desenvolupat en dues fases. Una, d’anàlisi i diagnosi. L’altra, de propostes. Els habitatges s’han estudiat des d’una perspectiva urbanística, patrimonial, jurídica i física. A partir d’aquí, s’ha valorat la necessitat de fer-hi adequacions i s’ha calculat un pressupost orientatiu, alhora que se n’ha avaluat el finançament. La proposta preveu dos escenaris alternatius, en què l’Ajuntament de Cardona s’encarregaria de les intervencions a l’exterior, de l’arribada de serveis bàsics i de la connexió del clavegueram dels habitatges. Les intervencions a l’interior anirien a càrrec de les persones masoveres. L’informe recull diferents possibilitats per repartir els costos dels masovers i fa una proposta de contracte sobre com elaborar el pagament, estipulant quina ha de ser la part del lloguer que no s’hagi de fer amb diners. A més, fa un plantejament de gestió i programa un calendari d’intervencions. La intenció del consistori és replicar aquesta intervenció en d’altres habitatges de la colònia Arquers i del municipi per estendre el programa de masoveria urbana. Els anys 2018 i 2019 ja s’hi va començar a obrir camí amb la rehabilitació d’unes primeres illes de cases (de planta baixa i un petit pati al darrere, l’estil característic de la colònia), en part gràcies a un pla d’ocupació que es va impulsar per a persones joves, que s’han anat posant al mercat de lloguer.