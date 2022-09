River Park inicia una recuperació que es preveu molt llarga

Amb la mateixa timidesa amb la qual comencen a sortir alguns brots verds entre el bosc cremat per l’incendi d’ara fa dos mesos, la urbanització de River Park del Pont Vilomara ha iniciat una lenta recuperació. Veïns d’algunes de les cases afectades tot just ara comencen a fer els passos per recuperar allò que el foc se’ls va endur. Es tracta de cases a les quals el foc del juliol les va afectar de forma parcial o només a l’exterior. Les més afectades encara esperen.

L’alcalde del Pont de Vilomara, Enric Campàs, confirma que la urbanització «està intentant tornar a la normalitat» però reconeix que ara per ara hi ha molta feina per fer i que recuperar aquesta «normalitat costarà molt de temps».

De fet, el president de l’Associació de Veïns de River Park, Jaume Almirall, explica que tot just ara hi ha gent que està començant a reconstruir perquè, «durant l’estiu, amb les vacances s’ha parat tot», i fins ara moltes de les tasques que s’han anat fent han estat per netejar restes cremades. Per a Almirall, tot i que ja es van fent coses, «tot avança més a poc a poc del que voldríem», i també destaca que algunes empreses de construcció o paletes asseguren que no tenen disponibilitat per començar a fer obres fins al mes de gener.

Tant Almirall com Campàs assenyalen que de les 19 cases que van quedar totalment afectades pel foc, en cap cas encara s’hi ha pogut tornar ni s’ha iniciat la reconstrucció. Per a la reconstrucció, Campàs explica als veïns i veïnes afectades que se’ls ha eximit de la taxa de permís d’obres i que espera que a partir d’ara comencin a entrar a l’ajuntament els documents dels primers projectes tècnics per a la reconstrucció de les cases.

De les 19 famílies que han perdut completament la casa, l’alcalde explica que hi ha veïns que tenien assegurança que ara es troben en habitatges de lloguer, ja que les companyies cobreixen aquesta despesa, d’altres s’han allotjat a casa de familiars i amics, i també recorda que, en alguns casos, els immobles afectats pel foc eren segones residències, de manera que les famílies tenen una alternativa on viure. Pel que fa a la reconstrucció de les cases, explica que en bona part dependrà de la celeritat de les gestions amb les empreses asseguradores i també de la gestió del projecte de les obres.

Més enllà dels treballs a les finques particulars, a la urbanització també han començat la reposició de senyals de trànsit i béns públics que van quedar afectats per les flames. De fet, la setmana passada ja es va instal·lar una nova marquesina a la parada d’autobús i aquesta setmana a la carretera que porta a la urbanització els operaris ja estaven tallant els arbres dels vorals per evitar que puguin caure al mig de la carretera.

Solidaritat entre veïns

La solidaritat entre els veïns encara continua quan fa dos mesos del desastre. Tot i això, si durant les primeres dues setmanes es va fer d’una manera organitzada i amb crides públiques a la participació, ara és d’una manera més informal. Un exemple és el de Marc Pérez, veí de la mateixa urbanització, que aquesta setmana estava ajudant un altre dels veïns a qui el foc li va afectar una part de la casa. A Pérez, el foc li va cremar un cotxe, que «per sort no va explotar», l’hort i el galliner.

Dels primers dies, quan «vam viure un infern», destaca l’ajuda que va rebre per part de molts veïns del Pont de Vilomara. Ara, que ja ha passat més temps, diu que «anem veient totes les conseqüències de l’incendi, però els veïns ens continuem ajudant. Tot això no hauria d’haver passat però almenys hem vist que hi ha companyonia perquè ens seguim ajudant».

D’altra banda, l’alcalde també explica que estan pendents del projecte que en aquests moments s’està redactant per part de la Diputació de Barcelona per recuperar el bosc cremat. Es tracta d’un pla que també implica els propietaris de finques forestals privades, que són els que tenen potestat per decidir què es fa i que no en els boscos de la seva propietat.