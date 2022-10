Els vins de la Do Pla de Bages omplen de visitants la plaça Major d'Artés

La Festa de la Verema del Bages ha arribat aquest cap de setmana a la seva 27a edició revalidant el seu poder de convocatòria i consolidant-se com una de les cites més importants per la projecció dels vins del Bages. L'afluència de públic ha superat les perspectives de l'organització, amb nombrosos visitants locals i foresters que han acudit a la plaça Major d'Artés, l'epicentre de la festa, per conèixer i tastar les diferents referències de vins.

El certamen ha recuperat enguany la normalitat, després de dos anys marcats per les restriccions de la pandèmia, amb més elaboradors de vi que mai. En total, hi han participat 15 cellers i 4 viticultors que no compten amb celler propi. Els seus estands s'han concentrat a la plaça Major, on els assistents han tingut l'oportunitat de degustar les diverses varietats a través d'una àmplia oferta de tastos. De fet, enguany s'ha incorporat la nova modalitat del tast tècnic, una proposta adreçada als professionals que ha permès provar una selecció més variada de referències vitivinícoles.

Un dels objectius d’aquesta 27a edició ha estat afavorir la venda a partir d'un sorteig entre els diferents compradors d'ampolles de vi d'un lot format per una ampolla de vi de cada productor de la Do Pla de Bages, una capsa regal amb experiències turístiques a escollir i un lot de 100 euros amb productes de la Unió de Botiguers d’Artés. No obstant això, els productors consultats per aquest diari han assegurat que el nivell de vendes s'ha mantingut com l'any passat. El responsable del celler Sanmartí de Sallent, Joan Sanmartí, ha remarcat que els participants no coneixien la possibilitat de participar al concurs. Per aquest motiu, ha posat en relleu la necessitat d'incidir en la difusió de les possibilitats de compra de cara l'any vinent.

Els participants a la festa han gaudit d'una àmplia oferta cultural i lúdica, amb actuacions musicals, demostració d'oficis artesans o activitats per a tota la família, com ara l'aixafada de raïm popular, que s'ha recuperat després d'un parèntesi de dos anys. Entre els visitants, n'hi havia que era la primera vegada que acudien a la celebració, com és el cas de Mònica Rodríguez i Sergi Fernández, de Sabadell, que han valorat en positiu l'experiència i han destacat la sorpresa que els han despertat alguns vins del Bages. D'altra banda, també hi havia participants que repetien, com Manel Ruiz i Pilar Remon, de Tona, uns aficionats del món vitivinícola que mai es perden la cita bagenca "per descobrir més varietats d'una DO que sempre aposta per la qualitat".