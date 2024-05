La manifestació de l'1 de maig aplega unes 300 persones a Manresa sota el lema "Fem avançar la lluita"

Unes 300 persones es manifesten aquest dimecres al matí a Manresa en el marc del Dia Internacional dels Treballadors per reclamar millores en les condicions laborals de la classe obrera. La manifestació, convocada per CNT, CGT, Acció Sindical del Bages i COS, ha arrencat al voltant de 3/4 de 12 del matí a la plaça Catalunya, mitja hora més tard de l'hora prevista.

Abans de començar la marxa, un col·lectiu de treballadores d'educació de l'etapa educativa de 0 a 3 anys han llegit un manifest contra la precarització del sector i han demanat un nou conveni laboral.

Pancarta de les treballadores d'educació que han llegit el manifest / oscar bayona

Rere una pancarta amb el lema "Fem avançar la lluita", els participants han enfilat cap al carrer Saclosa en un recorregut que, com és habitual, és sorpresa. Durant la manifestació, els participants han protestat davant de comerços com Mercadona o Carrefour amb pintades a les façanes dels establiments, on s'hi podia llegir "Boicot Israel" o "La vostra riquesa, la nostra misèria".

Oscar Bayona

També s'han repartit fulletons amb un escrit que denuncia l'"explotació laboral, precarietat i encariment del cost de vida" així com la "devastació de la terra i macroprojectes". El text també apunta que "la situació de sequera agreujada per una gestió de l'aigua que prioritza el turisme i el guany privat per sobre del bé comú" ha acabat repercutint "en la classe treballadora i, en especial, les pageses" i posa en valor les organitzacions de la regió central que "treballem dia a dia per organitzar-nos com a classe treballadora (...) per poder construir un sistema alternatiu al capitalisme, que ens permeti un futur digne".

El Dia dels Treballadors arriba amb un mercat de treball amb nivells rècord d'afiliació, però amb un atur encara molt per sobre de la mitjana europea i amb molts treballadors que han perdut poder adquisitiu per la inflació que va accentuar l'esclat de la guerra d'Ucraïna.