Manresa és la ciutat gran que ha donat més suport a l'ultra Aliança Catalana

Manresa lidera el rànquing de percentatge de vot aconseguit pel partit ultradretà Aliança Catalana entre les ciutats del país de més de 50.000 habitants a les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades diumenge.

El 9,4% de suports al partit de Sílvia Orriols, que la situa com la quarta força més votada a la capital del Bages, és superior al 6,7% de sufragis aconseguits a la ciutat gran catalana que ocupa el segon lloc, Lleida. També és més gran que el percentatge de Girona, 6,34%.

Però, a partir d’aquí la diferència s’amplia molt notablement i baixa fins a l’entorn del 3% a Reus, Granollers i Mataró.

I continua desinflant-se amb suports a l’entorn del 2% a Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Tarragona, Barcelona, Rubí i Cerdanyola del Vallès.

Amb l’1% es mouen Badalona, Mollet del Vallès, Castelldefels, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, el Prat de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà i Santa Coloma de Gramenet.

Percentatge de vots a Aliança Catalana a ciutats de més de 50.000 habitants / Arxiu/Oscar Bayona

Berga encara més

Si es passa a analitzar els resultats de les capitals de comarca de la Catalunya Central, Berga encara va votar més Aliança Catalana que Manresa, amb un 10,58%.

I queden per sota Solsona (8,81), Vic (8,57), Igualada (5,82) i Moià (5,50).

Això sí, els percentatges més elevats de la Catalunya Central queden a un terç dels que va rebre Sílvia Orriols al seu feu, Ripoll, amb el 30,10% per Aliança Catalana.

Cal recordar que la candidatura d’Aliança Catalana té un fort component bagenc. El manresà Oriol Gès és la mà dreta de Sílvia Orriols. Forma part del nucli dur d’Aliança Catalana i és secretari d’Organització i Finances. Es presentava a les eleccions com a número 3 de la candidatura per Barcelona.

A la llista de la formació també hi ha la santfruitosenca Imma Nadal, al número 5; Cristina Solano, de Sant Joan de Vilatorrada al 14; Jordi Soteras, de Santpedor, al número 20. També el navarclí Bernat Bernabeu, que va ser responsable de la campanya del Front Nacional a Manresa a les últimes municipals i candidat a l’alcaldia de Navarcles, que va al número 45; la berguedana Maria Antònia Ortega, al 72. Tanca la llista el regidor independent de Bagà, Pep Llamas.

L’acte de campanya celebrat a Manresa va aplegar unes 150 persones a la sala de festes Wow.

Prop de 3.000 vots a Manresa

A Manresa, el 9,4% de suports equival a 2.812 vots que, de cop, van situar la formació extremista per sobre de Vox, amb 2002 vots i un 6,7% de suports; el PP, amb 1.990 (6,6%); la CUP, 1.678 (5,6%), Comuns-Sumar, 1.065 (3,56%), PACMA, 220 (0,73%), Alhora, 193 (0,64%) i Ciutadans, 107 (0,35).

Aliança Catalana es va quedar a 1.115 vots d’Esquerra, 3.927 (13,1%), i a més distància del PSC, que va obtenir 6.461 suports (21,6%) i de Junts, 8.894 (29,79%).

A la capital del Bages, el percentatge més alt de vots el va obtenir el partit de l’alcaldessa de Ripoll al barri de Viladordis, el 15,7%, seguit del Poble Nou (11,4%), Cal Gravat (11%), Mion-Puigberenguer (10,9)%, la Carretera de Santpedor (10,6%), Passeig i Rodalies (10,1%), Plaça Catalunya (9,9%), Valldaura (9,9%) i els nuclis disseminats de Pont Nou, Ferreres, Suanya i Pirelli (9,5%).

Per contra, els barris on obté menys suports és al Xup (3,1%), Sant Pau (4,3%), la Font dels Capellans (4,3%) i a la Balconada (4,7%). Coincideix amb els barris on hi va haver més vots percentualment per al partit ultradretà espanyolista Vox.

