Qui és Sílvia Orriols, la líder d'Aliança Catalana?

Molts van escoltar el seu nom per primera vegada després de les eleccions municipals de 2023, quan va donar la campanada en les urnes i va aconseguir la vara d'alcaldessa de Ripoll (Girona), però ja feia temps que era activa a les xarxes socials, on s'havia forjat un perfil polèmic, políticament incorrecte, amb una sèrie de missatges xenòfobs.

Sílvia Orriols Serra (Vic, Barcelona, 1984), mare de cinc fills, diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Vic, no és una nouvinguda a l'espai polític del nacionalisme identitari, sinó que ja va militar en Estat Català -sota les sigles del qual va concórrer a les eleccions europees de 2004-, va pertànyer a una associació amb l'explícit nom de ‘Els Intransigents’ i va recalar en el grupuscle ultradretà Front Nacional de Catalunya (FNC).

Va entrar a l'Ajuntament de Ripoll el 2019 com a edil del FNC, del qual es va escindir a l'any següent per a fundar Aliança Catalana, un artefacte polític que ha anat engreixant sigil·losament, gràcies a dos factors: la desafecció d'una part de l'independentisme, que acusa ERC, JxCat i la CUP de no anar a per totes, i l'impacte que van causar els atemptats gihadistes de 2017 a Catalunya, el cervell dels quals va ser Abdelbaki Es Satty, imant precisament de Ripoll.

Quina via proposa cap a la independència?

Orriols confessa que va ser una gran admiradora de Carles Puigdemont quan el 2017 va promoure el referèndum unilateral d'independència: “El vaig seguir a tot arreu, vaig confiar en ell, el vaig votar, vaig recórrer Europa per a secundar-ho, però al final t'adones que tots aquests dirigents s'han limitat a defensar la seva posició de poder dins dels seus partits”, va explicar en una entrevista amb Gemma Nierga en La 2.

Orriols propugna una declaració unilateral d'independència (DUI) que no sigui suspesa “als vuit segons” com va fer Puigdemont, sinó que sigui defensada amb dents i ungles i permeti establir “una nova legalitat catalana” que derogui automàticament les lleis espanyoles, de manera que qualsevol represàlia des de Madrid seria considerada una “agressió estrangera”.

Té un discurs d'odi?

Orriols no té inconvenient a definir-se com “islamòfoba”, diu que li “fa por” l'Islam, “una ideologia polític-religiosa que intenta imposar un model de vida que no és compatible amb els valors occidentals”, i acusa els immigrants de ser una font de delinqüència, de quedar-se amb les ajudes públiques i de provocar una substitució ètnica que va camí d'ofegar la catalanitat.