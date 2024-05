Mor als 90 anys l’exalcalde de Castell de l’Areny i restaurador Pere Massana

L’exalcalde de Castell de l’Areny Pere Massana Rota ha mort als 90 anys. A la dècada dels 60 va obrir la casa de colònies i el restaurant del poble, que, juntament amb l’anisoteca, ha regentat amb la seva dona.

El 1987 es va presentar a l’alcaldia de Castell de l’Areny per CiU i va ser alcalde fins al 2011. Al llarg de 24 anys va treballar per millorar el poble, les comunicacions per carretera i les telecomunicacions. L’any 2011 va decidir donar pas a noves generacions i va agafar el relleu el seu gendre i actual alcalde, Pere Raja.

El funeral per Pere Massana es farà aquest dijous, a les 5 de la tarda a la parròquia de Vilada, el seu poble natal, i serà enterrat al cementiri de Vilada. Prèviament, hi haurà sala de vetlla a la Funerària Ferran de Berga, de 2/4 d’11 del matí a les 2 del migdia.