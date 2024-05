No et deixis res en la declaració de la Renda

Estem a mitjans de maig: encara et queda un mes i mig per a presentar la declaració de la Renda. Recorda que tens fins a l'1 de juliol de 2024 per presentar la Renda 2023. Tot i això, encara són molts els que tenen certs dubtes respecte a com fer-la. En aquest article, et donarem els millors consells per fer-la correctament.

Amb l'objectiu de resoldre totes aquestes qüestions relacionades amb la declaració de la renda, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, a través d'El Periódico, el passat 22 d'abril va recollir tots els dubtes que han plantejat els lectors. En aquest article, Concha Forteza, membre de la comissió fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, dona resposta a totes les preguntes que han arribat en les últimes setmanes.

Dubtes sobre la declaració de la Renda

Fer la declaració de la Renda amb un gestor

La millor manera d'evitar errors amb la declaració de la renda, evitar els maldecaps que suposen les deduccions i aconseguir que tot quadri, és acudint a un gestor administratiu. Aquests professionals coneixen totes les novetats i cada deducció a la qual es pot acollir un contribuent per a aconseguir que aquest obtingui la factura fiscal que li correspon, ni més ni menys.

Fes la declaració de la Renda 2023 amb aquests consells / pressfoto

Els gestors administratius col·legiats formen part del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, cosa que acredita la seva professionalitat i el seu bon fer amb eines i el compliment d'un segell ètic. Si encara no has preparat la declaració de la renda i vols acudir a un gestor administratiu, pots fer-lo en el cercador que ha posat en marxa el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.