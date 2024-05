L'autor dels trets al primer ministre d'Eslovàquia: "Ho he fet perquè no estic d'acord amb la política del govern del meu país"

"Ho he fet perquè no estic d'acord amb la política del govern del meu país". Són les primeres declaracions de Juraj Cintula, l'escriptor de 71 anys que aquest dimecres ha disparat fins a cinc ocasions contra el primer ministre d'Eslovàquia, Robert Fico, que es troba en estat crític. Un vídeo en les xarxes socials mostra al presumpte atacant en dependències policials dirigint aquestes paraules a la càmera.

Originari de Levice, una ciutat del sud-oest del país, el presumpte atacant comptava amb llicència d'armes i, segons la premsa eslovaca, era membre d'un club literari i en el passat havia treballat com a guàrdia de seguretat en un centre comercial. Fa vuit anys, va anunciar en internet que estava recollint signatures per a crear un partit polític anomenat Moviment contra la Violència. "La violència és sovint una reacció de la gent, com una forma d'expressió del descontentament amb la situació. Podem mostrar-nos insatisfets, però no violents!", va escriure llavors.

El primer ministre d'Eslovàquia, Robert Fico, ha resultat ferit aquest dimecres després de ser disparat al final d'una reunió del Govern celebrada a la ciutat de Handlova, en el centre del país, en un incident que des del seu partit vinculen a l'oposició.El mandatari, pròxim a les posicions del Kremlin, es trobava conversant amb seguidors del seu partit als afores d'un centre cultural on s'havia celebrat la trobada quan ha rebut diversos impactes de bala.

Fico ha estat traslladat d'urgència a l'hospital. Els diputats del seu partit, Smer, han sol·licitat la suspensió de la sessió parlamentària prevista per a aquest dimecres a Bratislava, segons recull el diari 'Spectator'.