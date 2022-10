L’Ajuntament de Sallent ja pot sancionar les infraccions comeses pels usuaris amb el nou sistema de recollida de residus en els contenidors amb obertura intel·ligent que es va posar en marxa el mes de març passat al municipi. Abans de l’estiu el consistori ja va aprovar un reglament que vetlla pel bon ús del servei, i ara ha entrat en vigor, amb possibilitat de castigar qui l’incompleixi amb multes de fins a 3.000 euros en el pitjor dels casos.

El nou sistema, que obliga a dipositar la fracció orgànica i la fracció resta en contenidors diferents que només es poden obrir mitjançant una tarjeta electrònica unipersonal, ha disparat en mig any la recollida selectiva al municipi, que amb dades del mes de setembre ja supera el 75% de mitjana. Tanmateix, des del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus s’han anat controlant les pràctiques de la ciutadania i s’han detectat comportaments incívics, com per exemple, deixar bosses d’escombraries fora dels contenidors, abandonar objectes voluminosos a la via pública, buidar papereres, o llençar la resta al carrer. Unes infraccions de les quals ja s’ha anat advertint telefònicament o personalment als seus responsables a través de la figura de l’agent cívic, si bé en alguns casos hi ha hagut reincidència. Tot plegat va portar l’Ajuntament a elaborar un reglament que permetés sancionar aquests mals comportaments, i que ja ha entrat en vigor.

Unes infraccions tipificades

L’incompliment del reglament implica una infracció administrativa que podrà ser sancionada amb multes de fins a 3.000 euros si es tracta d’una falta molt greu. Les greus podran suposar una multa de fins a 1.000 euros, i les lleus, de fins a 750.

Les possibles accions que vulnerin aquesta norma estan tipificades i categoritzades en el propi reglament, que es pot consultar a la pàgina web municipal. Així doncs, es consideraran infraccions lleus per exemple dipositar residus fora dels contenidors o en un de diferent del que li correspon, fer-los malbé, canviar-los de lloc o pintar-los o enganxar-hi publicitat. Abandonar residus a la via pública i en espais públics municipals, en solars, en boscos, o en lleres dels rius; dipositar residus especials dins els contenidors; o abandonar residus procedents d’altres municipis, seran infraccions greus; mentre que el dipòsit de material o residu tòxic o perillós en contenidors, o l’ús dels serveis municipals de recollida sense autorització per part dels usuaris comercials, per exemple, tindran la tipificació de faltes molt greus.