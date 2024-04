Activada l'alerta per intensitat i acumulació de pluja al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona

La Generalitat ha activat aquest dilluns de nou l'alerta del pla d'inundacions Inuncat, que ja va estar vigent el cap de setmana, per la intensitat de la pluja al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona, on, en plena sequera, poden acumular-se 100 litres per metre quadrat en 24 hores.

Segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat, el Servei Meteorològic preveu que fins a la matinada de dimarts les precipitacions puguin ser intenses i superar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores.

En concret, les comarques on pot registrar-se una major acumulació de pluja en les properes hores són el Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat, per la qual cosa Protecció Civil demana seguir les previsions meteorològiques i evitar apropar-se, tant a peu com amb cotxe, a zones inundables i limitar al màxim la mobilitat.

Per a dimarts també es preveu l'episodi d'intensitat de pluja, superior a 20 mil·límetres en mitja hora, amb ruixats que podrien anar acompanyats de calamarsa, en aquest cas al Pirineu i el pre-Pirineu orientals.

Protecció Civil va desactivar ahir, diumenge, l'alerta del pla Inuncat, vigent des de divendres per un episodi de pluges intenses aquest cap de setmana a tota Catalunya, que han deixat els pantans de les conques internes al 18% de la seva capacitat total.