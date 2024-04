Un xoc entre un cotxe i una furgoneta obliga a tallar la C-37, a Sant Salvador de Guardiola

Un xoc entre un cotxe i una furgoneta ha obligat aquest dilluns al matí a tallar la carretera C-37, a Sant Salvador de Guardiola.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'accident quan faltaven deu minuts per les 11 del matí. Una patrulla dels Mossos d'Esquadra i una unitat del SEM s'han desplaçat fins a lloc. Segons ha informat el Servei Català del Trànsit, no hi ha hagut ferits atesos pels serveis sanitaris.

L'incident ha tingut lloc al punt quilomètric 85,1 de la carretera, que durant gairebé una hora s'ha mantingut tallada en tots dos sentits de la marxa.