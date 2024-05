Festa Major de Puig-reig, cinc dies de festa amb activitats per a tothom

Puig-reig es prepara per a celebrar la Festa Major, que comença aquest dijous 16 de maig i s’allargarà fins al dia 20 amb un programa d'activitats replet d'entreteniment per a tots els gustos i edats.

Com cada any, els organitzadors han vetllat per oferir una àmplia gamma d'opcions que garanteixin la diversió de petits i grans. Activitats que, gairebé en la seva totalitat, es duran a terme a l'Envelat 2.0, convertit en el centre neuràlgic de la festa. Ubicat a la plaça Nova, aquest espai assegura que els esdeveniments es puguin dur a terme malgrat possibles inclemències meteorològiques.

Activitats per tots els públics

Des de l’ajuntament destaquen que un dels grans esforços d’aquesta edició ha sigut satisfer les demandes de tots els públics, incloent-hi les famílies amb nadons i els adolescents. Entre les grans novetats destaca una activitat específica per a nadons, que consistirà en una representació teatral especialment preparada pels més petits, i un ball jove per als menors de 16 anys. A més, després de deu anys d'absència, el tren turístic tornarà a recórrer els carrers del municipi, oferint trajectes durant els dies forts de la festa: dissabte, diumenge i dilluns.

Pel que fa a l'oferta musical, l'Envelat 2.0 acollirà una gran varietat d'artistes i actuacions, incloent-hi Els Pescadors de l'Escala, Ambauka, La Tropical, Trending Covers i altres grups destacats.

Quim Masferrer i la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, els plats forts

A banda de les activitats musicals de l'Envelat 2.0, la Festa Major de Puig-reig oferirà moltes d’altres de caràcter divers, com les havaneres, els sopars a la brasa, les exposicions, els concursos i les activitats esportives. Un dels punts culminants de la festa serà l'espectacle Bona Gent de Quim Masferrer al pavelló, on també es duran a terme dues propostes especials: el concert Himnes del Cor amb la Simfònica de Corda i Cobla de Catalunya i la participació de la Polifònica de Puig-reig, Mariona Escoda, Roger Padullés, La Pau i Joan Garrido, així com un concert-ball amb l'Orquestra Selvatana. D'altra banda, la cultura popular també tindrà el seu espai, amb la participació dels Diables del Clot de l'Infern el divendres a la nit, primer amb la versió infantil i després amb el correfoc habitual, i altres tradicions locals com l'audició de sardanes del dilluns i el dimarts i la Tornaboda.

Cartell de la Festa Major de Puig-reig / Ajuntament de Puig-reig

L’espectacle del còmic català, de diumenge a les 6 de la tarda, i el concert Himnes del cor, de dissabte a les 7 del vespre, són les úniques activitats de pagament. Les entrades es poden comprar per Internet a través d’aquest enllaç o físicament a Iglesias Fotògrafs i Llibreria Montserrat. D’altra banda, el concert i ball de gala de dilluns a les 6 de la tarda serà gratuït, tot i que es podrà reservar una taula al pavelló, amb ampolla de cava inclosa, per 12 euros el mateix dia de l’esdeveniment abans de que comenci.

Aquí pots consultar el programa d'activitats sencer.

Amb una oferta diversificada i pensada per a tots els públics, la Festa Major de Puig-reig promet cinc dies d'entreteniment i diversió per a tothom.