La Festa Major de Puig-reig recuperarà el carrilet turístic

La Festa Major de Puig-reig recuperarà, després d'una dècada, el tren turístic que recorrerà bona part del municipi. És una de les novetats de la programació d'enguany, que arrencarà dijous que ve, 16 de maig, i s'allargarà fins al dilluns 20 amb activitats pensades perquè en gaudeixin petits i grans, tal com ha destacat l'alcaldessa del municipi, Eva Serra.

Les propostes inclouen des de concerts, espectacles infantils, esports i actes culturals. Com a novetats, s'aposta, d'una banda, per una activitat per a nadons, amb la voluntat de cobrir la demanda de les famílies amb infants petits; i, d'altra banda, per un ball jove per a menors de 16 anys, amb la voluntat d’oferir un espai de festa al col·lectiu adolescent. I destaca el fet que torni a circular el carrilet turístic el dissabte, diumenge i dilluns de Festa Major de Puig-reig. A més, segons ha remarcat la regidora de Festes, Imma Comas, "el dilluns 20 dilluns estarà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda".

Com en les darreres edicions, l’Envelat 2.0 instal·lat a la plaça Nova serà l'escenari principal de la festa, això permet que els actes es puguin celebrar encara que plogui.

La música és un dels plats forts de la Festa Major de Puig-reig. Els Pescadors de l’Escala, Ambauka, La Tropical, Trending Covers, un grup de versions dels 80, el Tribut a Mama Mia, Dj Arzzett, DJ Simmon i DJ Weah seran algunes de les propostes que es podran escoltar a l’Envelat 2.0 durant els dies de la festa. A més, el pavelló també serà escenari de dues propostes musicals, de l’espectacle Himnes del Cor amb la Polifònica de Puig-reig, Mariona Escoda, Roger Padullés, La Pau, Joan Garrido i la Simfònica de Corda i Cobla de Catalunya; i del concert-ball amb l’Orquestra Selvatana.

Pel que fa a la cultura popular, enguany tornaran a recórrer pels carrers del municipi els Diables del Clot de l’Infern. Serà el divendres dia 17 de maig a la nit, primer amb la versió infantil de la colla i després amb el correfoc habitual. A part, no hi faltaran espectacles com Bona Gent, de Quim Masferrer, i propostes lúdiques com el sopar de brasa, el vermut-concert, exposicions, activitats a la biblioteca, tallers infantils, concurs de fotografia, escape room, pregó, Crono Pump Track, broquetes, biquinada i sardanes, entre d'altres.

La regidora de Festes, Imma Comas, i l’alcaldessa Eva Serra, han volgut destacar la feina de totes les persones que integren la comissió de festes i han volgut agrair a les entitats i col·lectius que col·laboren i s’impliquen a la Festa Major. A la roda de premsa de presentació de la festa també hi ha participat Montse Rodríguez, membre de la comissió de festes. La programació al complet es pot consultar clicant aquí.

I entrant aquí es poden comprar les entrades anticipades per l’espectacle Himnes del Cor (amb la Polifònica de Puig-reig i la Simfònica de Corda i Cobla de Catalunya) i per l’espectacle de Quim Masferrer, Bona Gent, la venda d'entrades del qual "està funcionant molt bé, pensem que serà un acte que aplegarà molta gent", ha comentat l'alcaldessa. I ha afegit: "Vam buscar un espectacle que agradés a un públic ampli, que entrés bé i fos distret". Les entrades també es poden adquirir a Iglesias Fotògrafs i Llibreria Montserrat, de Puig-reig.

Proclamació de la Pubilla i l'Hereu de la Catalunya Central

Puig-reig acull aquest dissabte, 11 de maig, el certamen d’elecció i l’acte de la proclamació de la Pubilla i Hereu de la Catalunya Central.

A les 9 del matí arribaran els candidats i candidates, que hauran de fer un examen escrit i una entrevista oral davant del jurat. Al migdia, el jurat farà les valoracions, però els guanyadors no es donaran a conèixer fins a la tarda.

Després d’un dinar de germanor, a les 6 de la tarda es farà una cercavila amb els participants pel centre del poble, amb sortida des del pavelló d’esports. A 3/4 de 7 de la tarda, a la Plaça Nova, tindrà lloc la proclamació del pubillatge de la Catalunya Central. I a partir de les 9 del vespre, sopar de cloenda al pavelló.

La regidora de Festes, Imma Comas, ha destacat que aquest acte «mourà més de 300 persones que ompliran el poble de joventut i il·lusió».