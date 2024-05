Què està passant amb les sardines en llauna i per què recomanen no tornar a consumir-les

Recórrer als productes a la llauna és una pràctica cada cop més estesa. Les facilitats i la varietat que proporcionen els han convertit en un recurs fàcil per a l'alimentació. Alguns dels més sol·licitats són els musclos, la tonyina o les sardines, però, al marge del seu són o no còmodes ens hem de preguntar si és favorable per a la salut si consumeixo d'una forma habitual i quantes vegades a la setmana es recomana incorporar-los als nostres àpats.

El primer que has de tenir en compte és que el procés de conservació i enllaunat pot variar les propietats del contingut. Mentre que en alguns casos pot suposar una major aportació de nutrients, també pot suposar una reducció de vitamines si es compara amb el mateix producte fresc. Aquí us expliquem algunes raons perquè entengueu el perquè no heu d'abusar del consum de sardines en llauna.

Contenen altes quantitats de sodi

Això és perquè s'usa la sal com a conservant. A causa d'aquesta elevada quantitat de sodi, es poden arribar a patir diferents problemes, afectant la tensió arterial. També podria provocar més retenció de líquids i problemes cardiovasculars.

Més calories i greixos

A les sardines de llauna el contingut d'Omega 3 és superior als productes frescos. Això és degut a l'ús d'oli per poder garantir-ne la conservació, però no cal deixar de banda que això suposa que són aliments que pateixen un augment de calories, colesterol i greix.

Elevat contingut de sal i sucres

Precisament per això, només caldria consumir-les de manera puntual. A més, tampoc no haurien d'utilitzar-se per reemplaçar les propietats nutricionals que són aportades per part dels aliments frescos.

Contenen bisfenol-A

El bisfè-A és un compost orgànic que s'empra des dels anys 60 en el recobriment plàstic de l'interior de les llaunes perquè no s'oxidin. Al mateix temps que protegeix els aliments, s'hi filtra i acaba arribant a l'organisme, sent nociu per a la salut. Encara que hi ha hagut molts estudis relacionats, no se'n coneixen completament les conseqüències; i es creu que pot modificar la manera com actuen els estrògens i la testosterona. D'aquesta manera, afectaria tant el cervell com el sistema reproductiu.

Per totes aquestes raons és millor que no abusis dels aliments a llauna. El que és recomanable és prendre entre dues i tres llaunes sempre que no tinguis el colesterol molt alt, ja que en aquest cas podria patir problemes d'hipertensió, diabetis o retenció de líquids. En la mesura del possible caldrà optar per aliments baixos en sal i que no conservin en oli.

Beneficis del menjar en llauna

No tot és dolent en el consum de menjar envasat. També hi ha alguns beneficis importants. Gràcies a ella podem consumir sardines en llauna i altres ingredients que, d'una altra manera, potser no podíem menjar per preu, manca de temps per preparar-los o manca de disponibilitat.

A més, així es conserven durant molt més temps que qualsevol aliment fresc. Així es podrà guardar al rebost i menjar-lo quan es vulgui sense preocupar-se gairebé de la data de caducitat.