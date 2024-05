El servei de recollida porta a porta a Berga patirà canvis els dies de Patum

El servei de recollida d'escombraries a Berga patirà canvis amb motiu de la Patum, en concret del 27 de maig al 4 de juny. No hi haurà porta a porta al barri vell i a la zona d’influència de la festa. En aquest àmbit, en comptes de fer-se la recollida porta a porta s’habilitaran una vintena d’àrees dotades d’un centenar de contenidors de les diferents fraccions (envasos, paper-cartó, rebuig i orgànica) perquè els veïns i veïnes puguin llençar-hi la brossa.

Aquestes àrees amb contenidors per residus estaran ubicades estratègicament per donar cobertura a l’àmbit comprès entre el passeig del Lledó i el carrer Cercs, la plaça de Sant Pere, tot el barri vell, el passeig de la Indústria i carrers adjacents. Enguany també n’hi haurà a la Rasa dels Molins per donar servei a una àrea on hi haurà les atraccions de la festa.

Ubicació de les àrees de contenidors

Contenidors de selectiva

Ronda Moreta (davant del local dels sindicats)

Ronda Moreta (al costat del mercat municipal)

Plaça Sant Magdalena

Plaça Sant Francesc

Passeig de la Indústria (amb C/Lluís Millet)

Passeig de la Indústria (amb Canal Industrial)

Passeig de la Indústria (amb C/Pere II)

Passeig Rasa dels Molins (davant taller, aparcament zona arbres)

Contenidors d’orgànica i resta

Plaça Santa Magdalena

Plaça Maragall

Carrer del Balç (darrera cinema Catalunya)

Plaça Sant Ramon

Carrer Balmes

Carrer Pompeu Fabra

Passeig de la Indústria (números 2-4; a l’alçada escales cap al C/Verge Salut)

Passeig de la Indústria (plaça Viladomat)

Carrer Pinsania – Convent Sant Francesc

Baixada de l’Hospital – Carrer Cercs

Carrer Quim Serra – Carrer Guardiola de Berguedà

S’avança la recollida de resta a tot Berga

Un altre dels canvi destacat durant la Patum és que la recollida de la fracció resta a tota la ciutat s’avançarà i es farà el dilluns 27 de maig en comptes del dimecres 29 que és quan tocaria d’acord amb el calendari establert. S’avança per evitar que el dia d’inici de la Patum, el dimecres 29 de maig, hi hagi incidències en el servei a causa de la gran afluència de gent que participarà al passacarrers.

Contenidors de suport

El Consell Comarcal del Berguedà també distribuirà contenidors d’orgànica a la zona del passeig de la Indústria adreçats als firaires que hi treballen els dies de Corpus.

Nova ubicació de l’oficina d’atenció al públic

Del 17 de maig al 12 de juny, l’oficina d’atenció al públic del porta a porta de Berga estarà ubicada a l’oficina del telecentre al carrer de la Sardana, número 24. Romandrà oberta, els dilluns i els divendres als matins, de 10 a 1; i els dimecres a les tardes, de 4 a 7.