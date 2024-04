Els Catarres i Figa Flawas, caps de cartell de les Barraques de Patum

Els Catarres i Figa Flawas seran dos dels grups que actuaran a les Barraques de Patum, juntament amb altres bandes emergents com La Ludwig Band, Les Testarudes o Les Que Faltaband. Els concerts es mantindran a la plaça Cim d'Estela de Berga, després que l'any passat ajuntament, Berga Residencial i veïns de la zona pactessin límits de decibels per poder tirar endavant les actuacions. Enguany, es mantindrà la limitació de 80 decibels a les façanes, però es desplaçarà uns metres l'escenari i es col·locaran més altaveus per garantir una bona sonoritat.

L'any passat hi va haver problemes de so, ja que el públic de les últimes files no va poder seguir els concerts en condicions òptimes i, per això, l'Ajuntament de Berga ha treballat per millorar-ho, segons ha remarcat el regidor de Joventut, Isaac Santiago: "Desplaçarem l'escenari uns metres més enrere i disposarem d'altaveus desplegats per tota la plaça Cim d'Estela, que ens permetrà que tant la gent de davant com la de darrere ho puguin sentir bé".

Concerts divendres i dissabte

Una de les novetats d'enguany és que hi haurà concerts de Patum dos dies i no pas tres, amb un total de 9 actuacions gratuïtes. S’ha decidit no programar concerts el dijous de Corpus sinó concentrar l'oferta de l'espai cultural a la plaça Cim d'Estela el divendres 31 de maig i el dissabte 1 de juny. Segons l’alcalde de Berga i regidor de Patum, Ivan Sànchez, després de les reunions de valoració es va creure que tres dies eren massa i es veia més bé centrar els esforços en dos dies: «L’objectiu dels concerts és descentralitzar la festa i treure gent de la Patum en moments puntuals. Dissabte va ser una evidència i durant el passacarrers molta gent se’n va anar a l’espai cultural, en canvi, el dijous no es va notar tant la descongestió de la plaça».

D’altra banda, l’aposta del divendres és clara, ja que és el dia de la Patum infantil, l'activitat a la plaça acaba d'hora i l'oferta musical permet allargar la festa. La programació inclou actuacions per a tots els públics, a partir de 2/4 de 7 de la tarda i fins a les 3 de la matinada. Respecte l'any passat, l'horari de concerts s'allargarà una hora. El divendres de Corpus passarà per l'escenari de les Barraques de la Patum Pep i M. José, Esperit de Vi, Les Testarudes i Xavi Sarrià.

El dissabte de Patum actuaran Els Catarres, Figa Flawas, La Ludwig Band, Les Que Faltaband i DJ Destor, un punxadiscos local que també amenitzarà l'espera entre les actuacions dels diferents grups participants, així com per tancar la vetllada. Els concerts del dissabte començaran a les 9 del vespre i s'acabaran a les 5 de la matinada.

Gestió de l’espai de barres

La zona de concerts disposarà d’espais de barres gestionades per les entitats locals coorganitzadores de l’esdeveniment. Les entitats, fundacions o associacions sense ànim de lucre amb seu social al municipi de Berga que estiguin interessades a formar part de l’organització poden sol·licitar-ho presentant una instància genèrica, de forma telemàtica, del 3 al 16 d’abril. Es contempla la participació d’un màxim de dotze entitats. Si el nombre de sol·licituds supera les places disponibles, aquestes es cobriran per ordre d’inscripció.