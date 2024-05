Les atraccions de Patum s'ubicaran a la Rasa dels Molins amb els veïns a l’expectativa

Veïns de la Rasa dels Molins de Berga estan a l’expectativa del canvi d’ubicació de les atraccions de Patum. La part nord de la Rasa és l’espai que ha triat l’equip de govern (CUP i ERC) perquè s’hi instal·lin les atraccions de més envergadura, en comptes de fer-ho al descampat que hi ha al costat del parc de Bombers, al capdavall del passeig de la Indústria. Les atraccions més infantils seran, com sempre, al capdamunt del passeig de la Indústria. El canvi comporta el compromís de l’ajuntament de limitar decibels i reforçar la seguretat i la neteja viària.

El trasllat de les atraccions no va agradar al veïnat de la Rasa, «perquè des de l’Ajuntament no se’ns va informar», ha comentat a Regió7 Jordi Puntas, portaveu dels veïns. Per això, van entrar una instància a l’Ajuntament de Berga exposant que no tenien inconvenient amb el trasllat de les atraccions si es compleixen els requisits per evitar molèsties. Van demanar que se segueixi la normativa del volum de so, segons els decibels que marca la llei; que hi hagi una neteja diària de tot l’entorn de la Rasa i una neteja més a fons un cop acabada la festa; que es tingui en compte la seguretat i els problemes de bretolades que hi pugui haver; que hi hagi una atenció especial per la mobilitat; i que es compleixin estrictament els horaris d’obertura i tancament de les atraccions.

L’Ajuntament de Berga ha respost de paraula a les peticions dels veïns de la Rasa dels Molins que els dies de Patum les atraccions podran funcionar a 55 decibels fins a les 11 de la nit, i de les 11 de la nit a les 5 de la matinada a 45 decibels. Sobre la seguretat, el govern garanteix al veïnat que n'hi haurà en aquesta zona que serà freqüentada per públic adolescent. Respecte a la neteja, es farà l'habitual de cada Corpus a les zones de Patum i de fira. L'equip de govern també s'ha compromès a compensar els veïns de la Rasa dels Molins escampant grava al terraplè de la part nord i fent una neteja a fons un cop acabada la Patum.

D'altra banda, el Consell Comarcal del Berguedà posarà contenidors a la zona de la Rasa dels Molins, on igual que en les altres zones de Patum no hi haurà recollida porta a porta els dies de la festa. A més, la fracció del rebuig, que tocaria llençar el dimecres 29 de maig, es recollirà el dilluns dia 27.

Canvis en la mobilitat de la zona

Les atraccions més grans es col·locaran a la zona nord de la Rasa dels Molins, als terrenys de terra on hi ha l'aparcament, i les més petites sobre el mateix carrer. Això farà que el tram del carrer Gran Via que travessa la Rasa quedi tallat al trànsit i delimitat amb barreres New Jerseys. Aquest tall farà canviar el sentit dels carrers laterals de la Rasa dels Molins (el carrer on hi ha un basar xinès serà de baixada i el del concessionari de vehicles serà de pujada). El carrer Altarriba i Godolà estarà tallat a l'altura del LLuís Millet en direcció a la plaça central de la Rasa.

La nova ubicació de les atraccions farà que no es pugui aparcar a l’esplanada del nord de la Rasa dels Molins ni tampoc a la part central del carrer Gran Via. Per guanyar més zona d'aparcament, l'Ajuntament habilitarà l'espai de sota del pavelló nou, que ja va ser zona d'aparcament durant el torneig casteller de futbol que es va fer a Berga el febrer. I, d'altra banda, el consistori també ha recordat que aquest any es pot fer ús de l'aparcament de terra del costat de l'Hospital de Berga.