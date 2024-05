Els busos de Patum amplien el servei amb viatges el diumenge

Els busos que els dies de Patum fan serveis especials per portar joves de pobles de la comarca a Berga i, després tornar-los a casa, oferiran enguany el servei també el diumenge de Patum, tal com ha explicat el conseller comarcal de Mobilitat, Josep Campos: «Fins ara aquest dia no es cobria, però arran d’enquestes de valoració dels usuaris, es va detectar la necessitat d’oferir el servei». En canvi, no hi haurà transport el divendres de Patum, «per la baixa utilització» (és dia de Patum infantil i concerts de Barraques a la nit).

Roda de premsa de presentació del servei de busos de Patum d'enguany / CC Berguedà

Es tracta d’un servei que ofereix el Consell Comarcal del Berguedà per garantir una mobilitat més segura, que permet a les persones que van a Patum, especialment joves, no haver d’agafar el cotxe. Enguany hi destina 25.000 euros.

Els tiquets es poden comprar fins al 26 de maig a la pàgina web www.busospatum.cat, on es detalla tota la informació d’horaris i un mapa amb les parades per municipis. El preu dels tiquets és de 4 euros per dia i persona, anada i tornada. De moment, en dos dies, s’han venut 323 tiquets. Hi ha d’haver un mínim de quatre persones per fer aquests serveis fins als municipis que han demanat adherir-s’hi, que enguany són 18: Avià, Puig-reig, Casserres, Montmajor, Montclar, Gironella, Olvan, Vilada, Borredà, Cercs, Guardiola de Berguedà, Vallcebre, Saldes, Gósol, Bagà, La Pobla de Lillet, l'Espunyola i Sant Julià de Cerdanyola.

Els dies que hi haurà servei d’autobús són el dimecres 29 i dijous 30 de maig i el dissabte 1 i el diumenge 2 de juny. Aquest darrer dia, novetat d’enguany, hi haurà dues línies: una en direcció a Bagà, amb parada a Guardiola de Berguedà, i una altra en direcció a Puig-reig, amb parada a Gironella. Una altra de les novetats d’aquesta dissetena edició el servei és que els horaris d’anada de dimecres i dissabte s’avancen una hora perquè els usuaris arribin abans de l’inici del passacarrers.

Els busos sortiran de les poblacions cadascun a la seva hora (consultar horaris aquí). La tornada serà a les 5 de la matinada des de la Plaça Gernika de Berga (davant de l’institut Guillem de Berguedà). Per poder fer ús dels busos de Patum cal tenir com a mínim 14 anys. Nois i noies menors de 18 anys necessitaran una autorització paterna/materna, que s’ha de signar en el moment de la compra.