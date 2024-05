Berga implementa accions per promoure les nits de la Patum saludables i de qualitat

Berga promou el consum responsable i menys abusiu d’alcohol i altres drogues durant la Patum (del 29 de maig al 2 de juny) amb accions per tal que les nits de festa siguin saludables i de qualitat. Janina Vilana, tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Berga, ha remarcat que «la campanya s’adreça al jovent i té l’objectiu de fomentar la prevenció i reducció de riscos associats al consum d’alcohol i drogues». La iniciativa inclou accions de formació per a la dispensació responsable de begudes alcohòliques, la distribució gratuïta d’aigua, la instal·lació de barres de còctels sense alcohol i l’actuació d’un equip professional de vetlladores i educadores de carrer.

El Consell Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament de Berga han renovat el conveni de col·laboració i enguany l’ens comarcal destina 15.000 euros a finançar una part de les accions de la campanya. L’import suposa un increment de 5.000 euros respecte a l’any passat. Ramon Caballé, president del Consell i conseller comarcal de Joventut, ha explicat que «la Patum centralitza molt jovent de la comarca i d’arreu. El cost-benefici de l’acció és molt superior al d’altres campanyes que podem fer i hem d’aprofitar aquests cinc dies».

La primera acció que s’ha programat és una sessió formativa adreçada a persones que treballen en barres de bars o que formen part d’entitats organitzadores de festes o concerts. La formació estarà dinamitzada per l’equip especialitzat de Mediare i es farà demà a 2/4 de 7 de la tarda a l’Espai Jove de Berga.

D’altra banda, l’Ajuntament de Berga habilitarà els dies de Patum dues barres de còctels sense alcohol per oferir una alternativa atractiva i saludable i evitar conductes de risc associades al consum de begudes alcohòliques. S’ubicaran a la plaça Viladomat i a la plaça Cim d’Estela, que és on s’ubiquen els concerts de Barraques. Se serviran còctels elaborats amb fruita natural i sense sucres afegits i aliments sòlids al preu simbòlic d’1 euro. A més, seran un dels punts de distribució gratuïta d’ampolles d’aigua, en el marc de la campanya Patumaigua que es porta a terme des del 2019. A més, s’habilitaran fonts d’aigua a la plaça de Viladomat, la plaça Cim d’Estela i la ronda Moreta.

Punts d’informació i salut

La Patum comptarà amb estands d’informació i salut dinamitzats per professionals de Mediare, que porten a terme accions educatives i de conscienciació sobre temes relacionats amb joves, drogues, gènere i oci nocturn. L’equip de vetlladores i educadores de carrer faran un abordatge centrat en l’empoderament, oferiran informació sobre l’ús recreatiu de determinades drogues, els efectes i els riscos associats al seu consum i les violències masclistes. Per dur a terme aquestes accions, instal·laran estands a la plaça Viladomat i la plaça Cim d’Estela i també hi haurà un servei itinerant.