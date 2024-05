Programa Patum 2024: Guia per no perdre't res de la gran festa de Berga

Berga ja ho té tot a punt per a la Patum 2024, la festa per excel·lència del Berguedà i que, per enguany, presenta novetats interessants com l’estrena dels vestits dels gegants, una exposició sobre la indumentària dels gegants al llarg de l’últim segle, la recuperació del patrocini econòmic privat i el canvi d’ubicació de les atraccions de grans dimensions. Les dates fortes seran del dimecres 29 de maig al diumenge 2 de juny, però si et vols esperar, ves fent via, que ja aquest divendres mateix, 24 de maig, hi comença a haver propostes del programa oficial. Continua llegint i no et perdis res de la Patum 2024.

Des de l'Ajuntament de Berga, s'ha treballat els darrers anys per fer créixer l’oferta cultural entorn de la festa mitjançant la creació de l’espai cultural de concerts o la programació de propostes per difondre el coneixement, la tradició i el patrimoni de la festa. De fet, el consistori destina uns 330.000 € de fons propis a la celebració de La Patum. A aquest cal sumar-hi l’aportació de la Generalitat de Catalunya, que rondarà els 125.000 €; 15.000 € més, de la Diputació de Barcelona; uns 48.500 € del Consell Comarcal del Berguedà per a les campanyes de foment d’hàbits saludables, la implementació de mesures d’accessibilitat i els busos de Patum; i el nou patrocini privat. Anirà a càrrec de l'empresa Vera, que serà patrocinador oficial de la Patum 2024 per entre 10.000 i 15.000 euros i amb voluntat de quedar-se.

La Patum Infantil del 2023 / EDUARD VEGA

Estrena dels vestits dels gegants i exposició complementària

Una de les novetats principals serà l’estrena dels nous vestits dels gegants de La Patum. La ciutadania podrà contemplar el vestuari renovat de les dues parelles de gegants amb un acte que es farà el dissabte 25 maig, al Convent de Sant Francesc (11 h), a càrrec de Jordi Rafart, dissenyador i modista berguedà; Albert Rumbo, historiador; Daniel Massana, cap de colla dels gegants de La Patum i Ivan Sànchez, alcalde de Berga i regidor de Patum. Els nous vestits dels gegants es podran veure durant tot el cap de setmana: el dissabte 25 de maig, de 12 a 14 h i de 17 a 20 h i el diumenge 26 de maig, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.

La presentació dels nous vestits els gegants es complementarà amb una exposició titulada “100 anys d’història a través de la mirada dels gegants”. És una mostra de la indumentària dels quatre gegants de La Patum, des del 1927 fins al 2023. El públic podrà contemplar l’evolució de vestuari dels gegants al llarg d’un segle, ja que s’exposaran els cinc vestits que han lluït les dues parelles de gegants en els últims cent anys i altres elements més antics.

Reubicació de les atraccions grans

Una altra de les novetats serà el canvi d’ubicació de les atraccions de grans dimensions, que se situaran a l’esplanada de terra de la zona nord de la Rasa dels Molins i en l’asfalt del tram de la Gran Via. Això comportarà alteracions en la circulació, ja que s’invertirà el sentit del vial de baixada que connecta la Gran Via amb el carrer Pere III, i el vial de pujada que enllaça el carrer Pere III amb els carrers Altarriba i Godolà i Gran Via.

Programa de la Patum 2024

Divendres 24 de maig

LA PATUM DE LES ANDRÒMINES - A les 19:00 h - Plaça de les Cols

Dissabte 25 de maig

EXPOSICIÓ: “100 ANYS D’HISTÒRIA A TRAVÉS DE LA MIRADA DELS GEGANTS” - A les 12:00 h - Convent de Sant Francesc

PRESENTACIÓ DELS NOUS VESTITS DELS GEGANTS DE LA PATUM - A les 12:00 h - Claustre del Convent de Sant Francesc

XXVI CONCERT DE PATUM MEMORIAL RICARD CUADRA - A les 21:30 h - Plaça de Sant Pere

Diumenge 26 de maig

DIADA CASTELLERA DELS QUATRE FUETS - A les 11:30 h - Plaça de Sant Pere

AUDICIÓ DE SARDANES - A les 17:30 h - Plaça de Viladomat

ELS QUATRE FUETS - A les 20:00 h - Plaça de Viladomat

Dilluns 27 de maig

EXPOSICIÓ: OBRES PRESENTADES AL 48È CONCURS DE CARTELLS DE LA PATUM - A les 10:00 h - Museu Comarcal de Berga

Dimarts 28 de maig

PATUM DE LA FUNDACIÓ LA LLAR - A les 18:30 h - Plaça de Sant Pere

Dimecres 29 de maig

EXPOSICIÓ: OBRES PRESENTADES AL 48È CONCURS DE CARTELLS DE LA PATUM - A les 11:00 h - Museu Comarcal de Berga

PASSADA - A les 12:00 h - Plaça de Sant Pere

CONCERT AMB LA COBLA BERGA JOVE - A les 17:00 h - Residència Sant Bernabé

PASSADA - A les 20:00 h - Plaça de Sant Pere

Itinerari del passacarrers de dimecres de la Patum 2024 / AJ Berga

Dijous 30 de maig

ENGEGADA DE COETS I PASSADA - A les 09:30 h

MISSA MAJOR - A les 10:30 h - Església parroquial de Santa Eulàlia

PATUM DE LLUÏMENT - A les 12:00 h - Plaça de Sant Pere

SARDANES AMB LA COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL - A les 13:30 h - Plaça de Viladomat

CONCERT AMB LA COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL - A les 16:30 h - Residència Nostra Senyora de Queralt

SARDANES AMB LA COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL - A les 18:00 h - Plaça de Viladomat

PATUM COMPLETA - A les 21:30 h - Plaça de Sant Pere

La plaça de Sant Pere, en una de les patums completes del 2023 / Oscar Bayona

Divendres 31 de maig

SORTIDA I PASSADA DE LES COMPARSES DE LA PATUM INFANTIL - A les 09:00 h - Espai Jove (C/ Mn. Espelt, 13)

MISSA - A les 11:00 h - Església parroquial de Santa Eulàlia

PATUM INFANTIL DE LLUÏMENT - A les 12:00 h - Plaça de Sant Pere

LLIURAMENT DELS PREMIS DEL 33È CONCURS DE DIBUIX INFANTIL - A les 13:00 h - Ajuntament de Berga

PATUM INFANTIL COMPLETA - A les 17:00 h - Plaça de Sant Pere

CONCERT: PEP I MARIA JOSE MUSICS - BARRAQUES DE LA PATUM - A les 18:30 h - Plaça Cim d'Estela

CONCERT: ESPERIT DE VI - BARRAQUES DE LA PATUM - A les 21:30 h - Plaça Cim d'Estela

CONCERT: LES TESTARUDES - BARRAQUES DE LA PATUM - A les 23:00 h - Plaça Cim d'Estela

CONCERT: DJ DESTOR - BARRAQUES DE LA PATUM - A les 00:30 h - Plaça Cim d'Estela

CONCERT: XAVI SARRIÀ - BARRAQUES DE LA PATUM - A les 01:30 h - Plaça Cim d'Estela

Dissabte 1 de juny

PASSADA AMB LA COBLA CIUTAT DE BERGA - A les 11:00 h

LLIURAMENT DELS TÍTOLS DE PATUMAIRE I PATUMAIRE D'HONOR - A les 12:00 h - Ajuntament de Berga

SARDANES AMB LA COBLA DE L'EMM BERGA - A les 12:30 h - Plaça de Sant Joan

CONCERT AMB LA COBLA BERGA JOVE - A les 17:00 h - Berga Residencial

PASSADA - A les 19:30 h - Plaça de Sant Pere

Recorregut del passacarrers dissabte 2024 patum berga bergueda jpg 15 1148x571 / AJ Berga

CONCERT: ELS CATARRES - BARRAQUES DE LA PATUM - A les 21:00 h - Plaça Cim d'Estela

CONCERT: DJ DESTOR - BARRAQUES DE LA PATUM - A les 22:30 h - Plaça Cim d'Estela

CONCERT: FIGA FLAWAS - BARRAQUES DE LA PATUM - A les 23:00 h - Plaça Cim d'Estela

CONCERT: LA LUDWIG BAND - BARRAQUES DE LA PATUM - A les 01:00 h - Plaça Cim d'Estela

CONCERT: DJ DESTOR - BARRAQUES DE LA PATUM - A les 02:30 h - Plaça Cim d'Estela

CONCERT: LES QUE FALTABAND - BARRAQUES DE LA PATUM - A les 03:00 h - Plaça Cim d'Estela

CONCERT: DJ DESTOR - BARRAQUES DE LA PATUM - A les 04:30 h - Plaça Cim d'Estela

Diumenge 2 de juny

ENGEGADA DE COETS I PASSADA - A les 09:30 h

MISSA MAJOR - A les 10:30 h - Església parroquial de Santa Eulàlia

PATUM DE LLUÏMENT - A les 12:00 h - Plaça de Sant Pere

SARDANES AMB LA COBLA BERGA JOVE - A les 13:30 h - Plaça de Viladomat

SARDANES AMB LA COBLA BERGA JOVE - A les 18:00 h - Plaça de Viladomat

PATUM COMPLETA - A les 21:30 h - Plaça de Sant Pere