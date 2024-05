La Patum recupera un patrocinador després de vuit anys

La Patum recupera un patrocinador després de 8 anys. Vera, l'operadora de fibra òptica i telefonia de la Catalunya Central, aportarà entre 10.000 i 15.000 euros a la festa d'enguany, gràcies a un acord amb l'Ajuntament de Berga que permetrà que el consistori no hagi d'apujar la seva aportació a la festa, que mantindrà en uns 300.000 euros. El pressupost de la Patum s'enfila fins als 456.000 euros, una xifra un pèl superior al de l'any passat i a part de l'aportació de l'Ajuntament i del patrocini privat, la Generalitat manté l'aportació de 125.000 euros i la Diputació n'hi destina 15.000. A part, el Consell Comarcal del Berguedà reforça la col·laboració econòmica per a altres accions els dies de Patum (mobilitat, recollida de residus, hàbits saludables i inclusió).

L'alcalde, Ivan Sànchez, s'ha mostrat satisfet de comptar amb un patrocinador oficial per la Patum, tot i que ha reconegut que "no és la primera empresa que truca a la porta de l'Ajuntament". L'equip de govern (CUP i ERC) però, tenia clar que la Patum "no es vendria a qualsevol preu ni a qualsevol marca", sinó que l'empresa patrocinadora "ha de tenir uns valors que encaixin amb la imatge que volem transmetre de la Patum", ha remarcat l'alcalde. En la mateixa línia s'ha expressat el director general de Vera, Jordi Compte, qui ha defensat que l'empresa se sent "molt pròxima" als valors de la Patum per la seva vinculació amb el territori.

Tot i que de moment el patrocini s'ha acordat per aquesta Patum, la voluntat de Vera és "quedar-se i créixer conjuntament". Es prenen aquest any com l'inici d'una relació que "si tot va bé només té perspectives de créixer". El patrocini de Vera a la Patum es visibilitzarà amb diferents espais publicitaris a la ciutat, es repartiran mocadors durant els dies de la festa i tenen preparada "una sorpresa" per a la Patum de Lluïment de dijous al migdia.

Més enllà de l'aportació privada, l'alcalde s'ha mostrat "satisfet" per les subvencions, tant de la Generalitat com de la Diputació: "Estem contents perquè fins fa dos anys pràcticament no destinaven ajuts a la Patum, però si en posessin encara estaríem més contents".

Sense patrocinador des del trencament amb Estrella Damm

La Patum no tenia patrocini oficial des del 2016. Per a la Patum del 2017 no es va renovar el conveni amb la cervesera Estrella Damm, que havia patrocinat la festa des del 2011. Els tres primers va contribuir al finançament de la Patum amb un total 53.000 euros i el 2014, 2015 i 2016 Damm va aportar 15.000 euros fixos cada any i 10.000 més de variables en funció de si es complien les exigències que posava l'empresa.

Des d'aleshores, l'Ajuntament de Berga no havia aconseguit trobar un patrocinador oficial que contribuís en el finançament de la festa, independentment de l'acord de fa uns anys amb Sant Aniol per regalar ampolles d'aigua.