La Patum serà més accessible per a les persones amb discapacitat auditiva

La Patum fa temps que treballa per fer la festa més accessible per a les persones amb diversitat funcional. Enguany, les persones sordes podran gaudir dels concerts de Barraques i de la Patum de Lluïment de dijous gràcies a motxilles vibratòries, que són armilles que transmeten vibracions a l’usuari al ritme de la música i li permeten experimentar-ho d’una manera més sensorial.

I les persones amb baixa audició que porten audiòfon o implant coclear podran seguir-ho per mitjà de bucles magnètics, que fan arribar el so eliminant el soroll d’ambient. L’any passat ja es fes una prova pilot en el concert de Patum del Memorial Ricard Cuadra. D’altra banda, Televisió de Berga oferirà intèrprets del llenguatge de signes en català en la retransmissió de la Patum de la Llar de dimarts, com l’any passat, i enguany també en la Patum de Lluïment de diumenge.

El Consell Comarcal del Berguedà s’ha dotat de cinc bucles magnètics i cinc motxilles vibratòries per a les persones que hi estiguin interessades, les quals han d’enviar un correu electrònic a rgenoves@ccbergueda.cat o a trucar al telèfon 616 027 535. Si hi ha més demandes que disponibilitat, es farà un sorteig per assignar els recursos disponibles.

Motxilla vibratòria / CC Berguedà

Programes de mà en Braille

La Patum també ha implementat els últims anys mesures per arribar a persones amb discapacitat visual i el 2014 es va començar a fer el programa de mà de la festa en Braille. A més, des del 2022 es va apostar pe fer programes de La Patum amb lletra gran i contrastada amb el fons, per a persones amb baixa visió. D’aquesta manera, se’ls facilita la lectura del programa. Enguany, segons ha explicat la consellera comarcal de Drets Socials, Sílvia Triola, s’han editat 40 exemplars del programa de mà amb Braille i 70 del que s’edita amb lletra gran. Es podran recollir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Berga o a l’Oficina de Turisme de Berga.

Espai per a mobilitat reduïda

Les persones amb mobilitat reduïda, tindran, un any més, un espai reservat a la plaça de Sant Pere de Berga per Patum. Des del 2008 se’ls habilita una zona perquè puguin seguir la festa amb comoditat i en directe.

Fomentar la cultura inclusiva és una de les prioritats de l’Ajuntament de Berga i del Consell Comarcal del Berguedà, que treballen de bracet per acostar una Patum «accessible i de qualitat per a tothom».