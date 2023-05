Berga ha estrenat la primera samarreta oficial de la Patum. És negre amb el dibuix d'un gran barret vermell que porta el logo de la festa a dins, i com a lema 'La Patum de tothom'.

Aquesta és la idea en què ha treballat el dissenyador berguedà Salvador Vinyes: "Vaig tenir molt clar que havia de fer samarreta amb una imatge que representés tota la festa sense que hi aparegués cap comparsa concreta. Havia de ser original i explicar alguna cosa, i el barret és una peça de Patum que ens la posem a qualsevol moment, qualsevol dia, i que siguis d'on siguis i tinguis l'edat que tinguis passes a ser patumaire".

La presentació de la samarreta s'ha fet aquest dissabte al migdia a la plaça de Sant Pere i l'ha seguida un nombrós públic. En el transcurs de l'acte, presentat pel periodista berguedà Xavi Rossinyol, s'ha desplegat una samarreta gegant a la façana de l'Ajuntament, que ha permès veure el disseny de la nova peça patumaire. Hi ha participat la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga.

A més, hi han pres part persones que van col·laborar en l'espot promocional de la samarreta. Són 100 persones de Berga d'1 a 100 anys, que amb la samarreta posada apareixen al vídeo un darrere l'altre. A cadascun se'ls va fer també una fotografia que coincidint amb la Fira de Maig es poden veure aquest cap de setmana a l'espai expositiu 'Un tomb per Berga', al passeig de la Indústria.

On es pot comprar?

La samarreta oficial de la Patum s'ha posat a la venda a tres establiments de Berga, i aquest dissabte i diumenge també en una parada de la Fira de Maig. N'hi ha de totes les talles i de moment s'ha fet una tirada de 3.000 samarretes. Es pot comprar a La Botiga de la Manela, a la plaça de Sant Pere; a Casa Fígols, al passeig de la Indústria; i a La Patumaire, al passeig de la Pau. Cada samarreta costa 15 euros, tres dels quals van destinats al Grup Horitzó i una altra part per al finançament de la Patum.

L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha valorat molt positivament poder disposar d'una samarreta oficial: "Estic convençut que la venda de samarretes serà un èxit". La Patum ha de mantenir l'essència però alhora "créixer i evolucionar", ha dit. I en aquests moments, segons l'alcalde, "estem en un moment de creixement de la Patum, ja que creix en nombre d'actes, en finançament i en marca. I a conseguir tenir una samarreta era un repte, tant per ajudar al finançament com per generar cohesió i orgull de pertinença".

A l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, li ha agradat molt el disseny amb el barret, "una peça essencial per a tot patumaire", i ell s'ha comprat la camiseta a la parada que el Grup Horitzó té a la fira per poder-la lluir "amb orgull de berguedà i de patumaire".