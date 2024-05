Uns 160 infants i joves faran ballar les comparses de la Patum de la Pietat

El barri de la Pietat de Berga es vesteix de Patum aquest cap de setmana per celebrar la seva particular festa. El tret de sortida dels actes tindrà lloc divendres (17 de maig) al vespre i s’allargaran fins dilluns dia 20 (festiu a Berga). Els plats forts seran diumenge, al migdia hi haurà Patum de Lluïment a la plaça de la Pietat, i a la tarda, tandes de Patum Completa amb plens i tirabols.

Uns 160 infants i joves faran ballar les comparses. El president de la Patum de la Pietat, Aureli Rodríguez, assegura que la festa cada any guanya adeptes perquè «és molt atractiva per la franja de 14 a 16, quan ja són grans per a la Patum infantil i encara són joves per a la Patum».

La imatgeria de la Pietat serà protagonista d’una Patum que és el preludi de les festes de Corpus a Berga (del 29 de maig al 2 de juny), i enguany mostrarà uns nans vells restaurats. S’han fet millores a les cares, s’han repintat i estrenen perruques. «Intentem cada any anar fent millores a les comparses i la indumentària dels seus integrants», remarca Aureli Rodríguez. A més, el tabaler de la Patum de la Pietat estrenarà entarimat. S’han destinat uns 6.000 euros en aquestes millores, un cost que assumeix l’associació de veïns del barri, per a qui la barra de bar que instal·len aquests dies és una font d’ingressos important. També compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de Berga.

Una altra novetat d’enguany és l’estrena d’emissores que diversos membres de l’organització portaran per tenir controlats tots els racons de la zona on es desenvolupa la Patum de la Pietat: «Com que cada vegada hi ha més gent, volem garantir la seguretat i comunicar-nos entre nosaltres si hi ha qualsevol incidència». A més, han demanat la presència d’una patrulla de Mossos i una ambulància, per si fes falta.

L’organització també vol habilitar un espai perquè persones amb mobilitat reduïda puguin gaudir de la Patum de la Pietat.