Sant Vicenç posa fil a l’agulla per tenir piscina coberta el proper mandat

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha posat fil a l’agulla perquè el projecte per tenir una piscina coberta a la zona esportiva, que va quedar aturat a causa de la pandèmia, pugui ser una realitat de cara al proper mandat. El consistori preveu treure properament la licitació per a redacció del projecte de les noves instal·lacions, que s’ubicaran just al costat del pavelló i comptaran amb dos vasos. L’obra, a més, inclourà l’ampliació del gimnàs municipal i els vestidors. El consistori preveu acabar el concurs de projectes a la primavera i que la propera legislatura s’executi l’obra.

El projecte de millora de zona esportiva de Sant Vicenç de Castellet inclou, com a obra estrella, la construcció d’una nova piscina coberta amb dos vasos al costat de l’actual pavelló esportiu, amb la voluntat d’optimitzar els recorreguts i minimitzar l’ocupació de nous espais. Segons explica l’alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, el consistori ha prioritzat que la piscina coberta comptés amb dos vasos la qual cosa permetrà «fer compatibles les activitats de competició amb les de lleure i salut, ja que són activitats que no es podien compaginar en un mateix vas». També disposarà d’una zona de grades, que ocuparia la part de la piscina més gran. El nou espai es construirà just a tocar l’actual pavelló i la seva ubicació està condicionada pel col·lector i una línia elèctrica que passen per aquesta zona. L’obra, a més, inclourà l’ampliació de les instal·lacions del gimnàs municipal, amb una nova sala de musculació, i la millora i ampliació dels vestidors. Segons Delgado, «les instal·lacions esportives s’estan quedant petites perquè hi ha molta activitat». Un edifici «ròtula» L’actuació prevista a la zona esportiva del municipi preveu la creació d’un «edifici ròtula», explica l’alcaldessa, amb un vestíbul i un control d’accessos. La idea és que aquest espai faci de punt de trobada i distribució cap als diferents equipaments esportius com el pavelló, la piscina o les pistes d’hoquei i actuï com a «nexe d’unió». El projecte també preveu que les instal·lacions siguin sostenibles energèticament i «el més autosuficients possible», diu Delgado. La voluntat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet és «arribar el màxim de lluny possible» en el procés per construir la piscina coberta i la seva voluntat és tenir enllestit el concurs de projectes amb les tres propostes finalistes a la primavera, una de les quals haurà de redactar el projecte, i que en el proper mandat s’executin les obres. Els treballs tindrien un pressupost que ronda els 3,5 milions d’euros que es finançarien amb ajuts de la Diputació de Barcelona i recursos propis. De moment, el consistori té a punt el procés de licitació de la redacció del projecte per fer la piscina coberta i ha iniciat els tràmits per licitar el contracte de serveis que ha de permetre redactar el projecte bàsic i executiu. Recentment, l’Ajuntament ha mantingut dues trobades informatives, amb entitats esportives i amb tots els grups municipals, per explicar-los en quin punt es troba el projecte, que va haver de ser aturat a conseqüència de la situació de pandèmia.