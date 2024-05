Arrenca el REC d'Igualada reivindicant el model de vendes directes

El Rec.0 de primavera ha obert portes aquest matí de dimecres al barri adober d'Igualada. I ho ha fet amb voluntat de reivindicar el model de la venda en directa davant l'amenaça del comerç que veu com els clients fan bona part de les seves compres per internet, el que es coneixcom a l'e-commerce. El REC converteix les fàbriques de curtits del barri industrial en carrers de pop-up stores plenes de roba. Fins aquest dissabte, més d'un centenar de marques vendran els seus estocs en un festival que ja s'ha consolidat des de fa anys en 'l'excusa perfecta' per conèixer el barri del Rec. Justament en aquesta edició els organitzadors han posat l'eslògan de "L'excusa perfecta" perquè creuen que el festival s'ha consolidat com "el pretext ideal per fer un parèntesi de la rutina quotidiana i organitzar una trobada amb amics per passejar, dinar, escoltar música i anar de compres mentre es descobreix un entorn patrimonial excepcional", com el del barri industrial del Rec d'Igualada.

Aquest matí, els organitzadors han presentat les principals novetats del certamen a l'espai del Rec Imperdible. La cofundadora de Recstores, Marina Iglesias, ha explicat que enguany l'organització del festival vol reivindicar l'experiència de comprar roba de manera presencial, un hàbit que perd terreny especialment entre els joves, cada vegada més avesats a la compra per internet.

En aquest sentit, la CEO de Sita Murt, Montserrat Figueras, que ha estat present a l'acte d'obertura, ha destacat que la venda online ha fet molt mal a les marques. "El Rec ens aporta una oportunitat perquè les marques i els dissenyadors puguin conèixer el consumidor final, és una aposta on hi guanyem les dues bandes", ha assegurat. Sita Murt, marca igualadina, ha estat present en totes les edicions del Rec.0 i enguany celebra el seu centenari. En aquest sentit, Montserrat Figueras ha explicat que viuen el Rec amb una emoció especial. A més ha posat en valor el festival "és l'exponent màxim per demostrar que llegat i tradició poden conviure amb la innovació i la tecnologia".

El Rec.0 continua apostant amb propostes de moda sostenible que estaran presents a l'espai Rec Imperdible, ubicat al Museu de la Pell d'Igualada – on s'ha fet la presentació d'aquest matí – . Entre aquestes hi trobem marques com la de lloguer de peces de roba infantil Lapona. A més, aquest espai també es converteix en un espai de sensibilització. Divendres i dissabte se celebrarà en aquest mateix espai una nova edició del Mercat d'Intercanvi i tindran lloc xerrades i tallers sobre sostenibilitat i consum responsable.

En aquest sentit, qui també ha assistit a l'acte ha estat el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire que ha valorat iniciatives com les del Rec. "Aquest festival és un exemple claríssim del que volem que sigui el pacte de la moda de sostenibilitat", ha afirmat Peraire. Aquest pacte, que de moment és voluntari, aposta per reduir el residu tèxtil i continuar posant de moda la venda de roba de segona mà i l'upcycling. Peraire també ha destacat que des de l'Agència de Residus i des de la Generalitat estan treballant perquè agents com les institucions prenguin consciència "a partir del gener els ajuntaments hauran de fraccionar els residus tèxtils, ara hi ha un 90% d'aquests que es llencen al contenidor gris".

La directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Agnès Russiñol, ha posat ha agraït la col·laboració d'aquests darrers cinc anys duent a terme el concurs 080 Rec.0 que aposta per la moda sostenible i el talent emergent. Aquest any els guanyadors del concurs i, per tant, són presents al Rec són: la marca de bany talla única Calamoon, la moda inclusiva de Nia Lafoz, la marca upcycling Denise i els bolsos de pell de qualitat de Kris Mïkita.

L'organització s'ha mostrat molt positiva amb la previsió de vendes de peces de roba estiuenca per l'edició d'aquest any gràcies al temps primaveral que han anunciat els metereòlegs del país.

Moda, però també cultura, gastronomia i descoberta de l'entorn patrimonial

El festival del Rec.0 ja fa anys que a banda de ser un gran expositor de la moda i ser una cita per molts visitants a adquirir roba, també organitza diverses activitats. Aquest any són una trentena.

En l'àmbit cultural el festival presenta algunes novetats com els concerts d'artistes de renom com Sara Roy, Meritxell Neddermann, i el grup emergent Classe B; el monòleg del còmic argentí, Andrés Fajngold; i una sessió de micro obert de poesia que es durà a terme al petit jardí romàntic d'inspiració modernista on es troba l'Espai de La Vanguardia.

Pel que fa a el vessant culinari s'incorporen noves propostes culinàries com els gelats artesans del foodtruck Go-Go, els falafels i la cuina libanesa de Falabolous, el nou pop-up restaurant L'escorxador amb una carta de cuina tradicional i local, els entrepans d'autor amb La Llauna Food Truck, la pasta fresca cuinada en directe de La Inquieta o l'autèntica cuina veneçolana de La Cachapera, entre d'altres.

El festival també obre les portes al patrimoni industrial del barri del Rec, oferint visites guiades a les adoberies que estan en actiu i aquelles antigues que s'han convertit en museus. Des de l'any passat, també obren les portes a velles fàbriques reconvertides en espais com estudis de dissenyadors o de co-working.