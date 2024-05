El carrer de la Pietat permet fer el primer tast de Patum a un públic cada cop més nombrós

La Patum de Lluïment del carrer de la Pietat, i la resta d'actes que s'estan fent aquests dies, han demostrat que l'única festa de barri que es conserva a Berga es manté ben viva i continua creixent en públic. És el preludi del Corpus berguedà (la Patum serà del 29 de maig al 2 de juny) i alhora és un planter més de la festa, juntament amb la Patum Infantil.

Uns 160 infants i joves són els responsables de fer ballar les comparses de la Pietat, i aquest migdia, amb nervis, però amb molta il·lusió una de les que s'estrenava era la tabalera, Ivet Genescà, de 9 anys: "És el primer cop que toco el tabal i m'ha agradat molt, m'ho he passat molt bé". Ha valorat molt positivament l'experiència i ja té ganes de repetir-la. Un altre dels protagonistes, Adrià Esteban, de 9 anys, portava per segona vegada un dels cavallets de la comparsa dels Turcs i Cavallets. "El salt ha anat molt bé", ha explicat com a defensor de la Patum de la Pietat: "És una Patum més tranquil·la que la Patum Infantil". En la mateixa línia s'ha expressat Eol Camps, de 13 anys: "M'agrada més fer de guitaire a la Patum de la Pietat que a la Infantil". Aquest migdia era un dels que ha portat la guita grossa: "És divertit, però també és cansat, i tens el perill que et pots cremar una mica. Però ha anat molt bé".

La valoració dels balladors de les comparses ha estat molt positiva després dels salts de turcs i cavallets, maces, guites, àliga, nans vells, gegants, nans nous i tirabols. Han saltat envoltats de moltes famílies amb nens petits, per alguns dels quals ben segur que era un dels primers contactes amb la Patum: amb la imatgeria, amb les músiques, amb el so dels fuets, amb l'olor de pólvora i amb l'ambient patumaire que ja es respirava en una plaça de la Pietat plena. A l'empostissat dels músics, el director de l'Escola Municipal de Música de Berga, Xavier Llobet, dirigia aquest diumenge al migdia la banda formada per una trentena de joves d'entre 12 i 18 anys, de l'Escola de Música de Berga i del Conservatori de Música dels Pirineus: "Són estudiants de música que ja han toca vàries vegades Patum, però tots volen tocar Patum, ho fan molt contents", ha remarcat Llobet. Els altres actes de la festa, com la Patum Completa d'aquesta nit de diumenge, la música en directe va a càrrec de la Xaranga Entrompats Band.

Tenint en compte que aquest dilluns de segona Pasqua és festiu local a Berga (a canvi del 8 de setembre que s'escau en diumenge), els organitzadors de la Patum de la Pietat va decidir augmentar el nombre de salts. Fins ara, dissabte al vespre es feia un sol salt de plens i aquest any se'n van fer dos. D'altra banda, aquest diumenge al vespre es faran quatre salts complets de Patum en comptes de tres, amb el salt de plens habitual i tirabols.

Fins ara "ha estat un èxit", ha comentat Marta Amat, de l'organització de la festa: "En tots els actes ha vingut molta gent, i cada cop n'hi ha més de fora de Berga, alguns sabent que es fa la Patum de la Pietat i d'altres que se la troben per casualitat, com un grup de joves que eren de visita a la ciutat, van veure molt ambient, no havien vist mai la Patum i la de la Pietat els va permetre poder-ne fer un tast, dissabte a la nit". Marta Amat atribueix el bon poder de convocatòria al fet que petits i grans poden gaudir de la Patum, en els diferents actes, que s'ha consolidat la música en directe que anys enrere no hi era, i que les comparses "llueixen molt perquè les anem restaurant". Enguany s'han remodelat els nans vells.