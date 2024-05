L'Igualada Rigat perd el primer punt ofegat pel ritme del Noia (6-3)

El ritme imposat pel Noia Freixenet, unit a la més gran expertesa del conjunt xampanyer, ha provocat que el primer punt del play-off que disputa contra l'Igualada Rigat s'hagi quedat a l'Ateneu. Els anoiencs, que s'han avançat en el marcador ben aviat, no han tingut prou consistència per superar la pressió duta a terme pel conjunt de Pere Varias, que l'ha ofegat. Dissabte que ve hauran de guanyar a les Comes per allargar la sèrie.

Això que les coses han arrencat força bé quan Gerard Riba ha aprofitat una bola morta després d'un xut d'Aleix Marimon per superar Blai Roca i fer pensar que les coses anirien d'una manera diferent. Però l'Igualada no ha pogut aguantar gaire temps l'avantatge perquè el mateix Riba s'ha introduït de manera desafortunada, i amb el patí, la bola a la seva porteria després d'una centrada d'Esteller que buscava Xavi Costa. Els col·legiats, molt protestats pels visitants, han concedit el gol que primer havien anul·lat.

Tot i intentar amenaçar amb contraatacs, l'Igualada no ha pogut aturar els atacs del Noia, que s'ha avançat en el marcador set minuts més tard amb un xut llunyà de Xavi Rovira. Sense temps per pensar, Xavi Costa ha fet el tercer en una altra passada al segon pal.

De tota manera, l'Igualada no s'ha rendit. Una gran transició de Marimon ha acabat amb una passada extraordinària quan encarava el porter i que ha deixat Roger Bars sol per marcar a porta buida. Lamentablement, una desatenció defensiva ha permès que Ivan Morales fes el quart just abans del descans. A sobre, sortint dels vestidors, l'equip de Marc Muntané ha encaixat el cinquè, en un gol de Xavi Rovira sense angle.

El tècnic forà ha fet entrar tiradors llunyans i un d'ells, Tety Vives, ha anotat el 5-3 amb un gran xut de pala. Els dos equips estaven amb nou faltes i la següent ha caigut a favor dels locals per un lleuger contacte de Vives sobre Bargalló. Gabarró ha transformat la falta directa i ha sentenciat. Riba ha pogut reduir distàncies després, però no ha estat tan afortunat.