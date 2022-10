La Fira de la Llenega de Cardona aconsegueix una bona afluència malgrat la manca de bolets

Cardona ha celebrat aquest diumenge la 29a edició de la Fira de la Llenega amb un èxit d'afluència malgrat la mala temporada boletaire. Tot i que això ha fet que hi haguessin menys parades i també la manca d'alguns bolets, la resposta del públic ha estat positiva amb bona afluència durant tot el matí i especialment al migdia.

La manca de pluges i les altes temperatures de les últimes setmanes han compromès l'evolució de la temporada boletaire. Degut a això, enguany a la plaça del Mercat només hi havia 4 parades a més de l'exposició micològica. Els paradistes consultats per Regió7 han destacat la manca de bolets que hi ha actualment i de fet, el protagonista de la fira que és la llenega, ha volat en menys d'una hora a les parades que en tenien. "Jo n'he tingut i m'han donat una hora", ha explicat Josep Lluís Balaguer, un dels paradistes.

En aquest sentit el bolet amb més presència a les parades de boletaires eren els camagrocs i també els rovellons, tot i que no en un estat excel·lent per les altes temperatures. En aquest sentit, l'exposició micològica comptava amb uns 130 bolets diferents, menys que en altres anys i els organitzadors han destacat que també estaven en més mal estat que anys anteriors.

Tot i les poques parades de bolets, la Fira de la Llenega ha comptat amb bon seguiment a les parades d'artesania i d'alimentació que hi havia al nucli antic. En aquest sentit alguns dels paradistes consultats han destacat que s'ha notat més presència de visitants de fora de Cardona degut a que la fira ha coincidit amb un pont i també pel fet que el bon temps acompanyava a sortir de casa.

A part de les parades, la fira ha comptat amb música en directe, danses, atraccions infantils i gastronomia. I és que pel que fa al menjar hi ha hagut un espai dedicat a la degustació de tapes cuinades amb bolets per productors locals i també s'ha dut a terme un 'showcooking' a càrrec del xef amb estrella Michelin, Jordi Llobet, que ha omplert la Sala Polivalent de Cardona mostrant la seva elaboració de tres plats diferents amb bolets.