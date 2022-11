L’exalcalde del Pont Cecilio Rodríguez torna a ser guardonat com a millor oficiant de casaments

L’exalcalde del Pont de Vilomara Cecilio Rodríguez continua triomfant en la faceta professional que va encetar fa tres anys i mig, un cop va tancar la seva etapa política: la d’oficiant de casaments. Rodríguez ha obtingut ara un reconeixement internacional en la seva faceta de mestre de cerimònies com una de les millors empreses de noces, d’entre més de 100.000 d’arreu del món. Aquesta distinció li ha atorgat Zankyou, un dels portals líders del sector nupcial a nivell internacional, en el marc de la XII edició dels seus prestigiosos premis ZIWA + TELVA Awards 2022. Només 4 empreses de tot l’Estat han rebut premi dins de la categoria de Mestre de Cerimònies, i Cecilio Rodríguez és l'únic de tot Catalunya. A principi d’any, Cecilio Rodrígez ja va ser reconegut com a mestre de cerimònies pel portal Bodas.net.

Segons el veredicte del portal que atorga el guardó que ara li ha estat concedit, Cecilio Rodríguez, mestre de cerimònies, rep el premi com una de les millors empreses de la indústria de les noces a nivell internacional, «un merescut reconeixement pel seu treball». Els atorgants destaquen que aquest ha estat un any «ple de reptes per la reactivació del sector nupcial i on s'han posat a prova el servei, la professionalitat i la innovació dels professionals». I en aquesta línia, afirma que l’exbatlle «ha estat reconegut tant pels seus companys de la indústria, per un jurat de professionals i per les parelles que van confiar en el seu treball, pel compromís i la passió amb la qual exerceix la seva labor». També subratlla que «aquest premi el posiciona com una empresa de garantia i qualitat dins del sector nupcial espanyol». En aquesta edició hi han participa més de 100.000 proveïdors d’arreu del món, dels quals més de 22.000 eren de l’Estat espanyol. A Espanya s'han atorgat 350 premis, amb vots per part de professionals, un jurat d'experts de noces i parelles.

El portal destaca que els premis ZIWA + TELVA són «els únics concedits de professional a professional i, per tant, aporten més valor als premiats perquè són reconeguts pels propis professionals de la indústria». Segons les seves dades, Zankyou, fundada el 2008, actualment és present en 23 països i treballa cada any amb més de 500.000 nuvis que es registren per organitzar les seves noces. El portal rep més de 60 milions de visites anuals.

Format com a enginyer químic, Rodríguez va ser alcalde del Pont de Vilomara durant 12 anys (del 2007 al 2019) pel PSC, després d’haver agafat el relleu a Evarist de la Torre. Un cop va deixar l’alcaldia, va decidir fer un gir professional. Tot i que ha estat en aquests tres anys que s’ha convertit en la seva feina, Cecilio Rodríguez va oficiar la seva primera boda el 2005, quan era regidor de Promoció Econòmica, Ensenyament i Medi Ambient a l’Ajuntament del Pont.

Posteriorment, ja com a alcalde, va haver-ne d’oficiar més, el que va acabar de captivar-lo. Rodríguez organitza, dirigeix, oficia i coordina cada detall d’aquestes cerimònies, siguin bodes, noces d’or o d’argent.