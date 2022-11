Veïns de Palà reclamen una nova canalització per les aigües pluvials per por d’inundacions

El nou sistema de conducció d’aigües que ha entrat en funcionament fa uns dies a Palà de Torroella amb la posada en marxa de dues minidepuradores, té els veïns «preocupats». Diuen que hi ha deficiències i temen que no tingui prou capacitat per absorvir tot el cabal en cas de fortes pluges, per la qual cosa demanen una nova canalització individual per les aigües pluvials que substitueixi un antiga rasa que es va tapar. Així ho ha denunciat l’associació de veïns, i ho ha comunicat tant a l’Ajuntament de Navàs (on pertany el nucli de Palà) com a l’ACA, que ja hi ha enviat tècnics per analitzar la situació.

Les depuradores ja fa uns mesos que es van construir, però no han entrat en funcionament fins ara, i una d’elles, la ubicada al nord del nucli, «és com si estés inutilitzada perquè no està connectada a cap desguàs», la qual cosa «ha deixat la meitat del poble sense el servei», lamenten Josep Duarri, de l’associació de veïns, i el seu fill Adrià, que n’és el president. L’altra, la que hi ha al cantó sud, si que funciona, però en aquest cas els veïns no veuen clar l’eficiència d’un bypass que, segons expliquen, hauria de servir per separar les aigües fecals i portar-les cap a la depuradora, de les pluvials, que anirien cap al riu que hi ha uns metres més avall. I és que, d’una banda, ara per ara el bypass és inexistent perquè l’espai que s’hauria d’haver deixat d’obertura per separar les aigües s’ha tapat amb maons, de manera que tot el cabal, fecal i pluvial, aniria a parar a la depuradora. De l’altra, consideren que aquesta canalització és insuficient per poder absorvir tota l’aigua en cas de pluges fortes. És l’aigua provinent dels turons que hi ha sobre el nucli per l’est, per on passa la C-55, «i de tot el que podria arrossegar», assenyalen.

De fet, aquesta problemàtica ja ve de lluny, perquè antigament hi havia una rasa natural que conduïa aquesta aigua directament cap al riu, però fa uns anys que es va urbanitzar un nou sector al poble i es va tapar part de la rasa. «Allò ja va ser tota una imprudència», sosté Josep Duarri. Al seu lloc, es va construir un desguàs al peu del turó que recollís l’aigua i la portés cap al riu a través del clavegueram, però ara, amb l’entrada en servei de la depuradora i del nou sistema que ha de separar les aigües «la circulació pot quedar obstaculitzada per la canonada més petita i el bypass», sosté Josep Duarri. Assegura que això neguiteja els veïns, pel risc que davant d’un fort aiguat «es faci un tap, l’aigua sobreeixi, i acabi afectant els baixos de cases». De fet, pare i fill recorden com ja hi ha hagut acumulacions de troncs i brossa al desguàs que es va habilitar al peu del turó, i ho veuen com un indici del que podria passar en endavant. Per això, proposen una nova canalització per les aigües pluvials en aquest sector, individual i separada de la que recull les aigües fecals, i que faci les funcions de l’antiga rasa reconduint el cabal cap al tram final que encara queda de rasa, i cap al riu.

Aigües estancades

L’associació de veïns també lamenta que les actuacions que s’han fet ara no hagin servit per solucionar l’acumulació d’aigües fecals estancades que diuen que hi ha en dos punts del nucli. L’un, a l’antic canal de la fàbrica, sota la plaça de la Revetlla «on hi pot arribar a haver entre 700 i 800 m2 de superfície d’aigua estancada», asseguren Josep i Adrià Duarri. L’altra és a la zona de la Rata, «sota el que ja es coneix popularment com el pont de la pudor, on acaben els desaigües i es fa una bassa d’aigua estancada» que ara es podria reconduir cap a la depuradora si s’hagués connectat amb el desguàs, denuncien.

Des de l’Associació de Veïns de Palà de Torroella «demanem que l’ACA i l’Ajuntament vetllin perquè tot això se solucioni definitivament i bé», conclouen pare i fill, i confien una resposta després de la visita que van fer tècnics sobre el terreny.