Castellbell veurà ampliat el pont d’accés des de la C-55 pel Burés a mitjan 2024

L’esperada ampliació del pont d’accés a Castellbell i el Vilar sobre el Llobregat pel Burés, des de la C-55, serà una realitat d’aquí a poc més d’un any i mig. És el calendari que contempla la Diputació de Barcelona, encarregada de les obres, que preveu iniciar-les de cara a la propera tardor amb un termini d’execució de 8 mesos. L’últim pas ha estat l’aprovació definitiva del projecte constructiu, i ara posarà en marxa el procés per a la seva licitació i adjudicació, que es podria allargar pràcticament un any.

L’actuació afectarà un tram de 310 metres que inclou el pont sobre la C-1411a, la seva intersecció amb la B-122, i una petita àrea a la zona urbana de la colònia Burés. En si mateix, el pont té una longitud de 134,3 metres i una amplada de 5,9, que es redueix a 8,75 a la zona dels estreps i entre murs. Un cop feta l’obra, es mantindrà la mateixa longitud, però es doblarà l’amplada, que passarà a ser de 10,3 metres totals.

De fet, actualment, l’ample útil del pont queda limitat a 5,4 metres. Això complica el trànsit, especialment quan l’han de creuar vehicles pesants, i es pot posar en risc la seguretat dels vianants, que també hi circulen. I és que es tracta d’una infrastructura clau per entrar i sortir de Castellbell, i absorveix pràcticament tot el trànsit que vol connectar amb la C-55, tenint en compte que els altres dos enllaços són per la Bauma, al sud del nucli, ja sigui amb la C-58 o amb C-55 per la carretera de Monistrol. Per aquest pont «hi passa molt trànsit», apunta l’alcaldessa, Montse Badia, «des dels turismes, fins a camions que van i venen dels polígons, els busos de línia regular o els escolars, i també hi circulen vianants». Per això aquesta ampliació «és tan important, i una reclamació de fa més de vint anys», sosté l’alcaldessa.

Els treballs inclouran un itinerari per a vianants i ciclistes de 2,5 metres d’amplada lliure en un dels vorals. Així mateix, s’implantaran barreres de contenció, un mur de 20 centímetres de formigó, i una barana metàl·lica de protecció per als vianants i els ciclistes. També s’aprofitarà l’actuació per millorar la corba d’accés al pont des de la banda nord (des de Manresa).

L’obra té un pressupost de licitació d’1.833.072 euros, dels quals l’Ajuntament n’aportarà 35.000 i la resta aniran a càrrec de la Diputació. Mentre durin els treballs, es donarà majoriràriament pas alternatiu als vehicles, si bé en ocasions possiblement s’haurà d’impedir del tot la circulació, en unes dates encara per definir.

Es conservarà l’estructura

L’ampliació projectada també preveu una rehabilitació de l’estructura actual del pont, que es mantindrà tal com és, amb una tipologia d’arcs múltiples amb voltes de formigó suportades per piles, també de formigó, i revestides de pedra de gres. Data del 1947, que és quan se’n va fer la reconstrucció després del seu enderroc el 1939. L’obra original era del 1884.

Si bé no és una estructura antiga perquè tot just data de mitjan segle passat, «hem demanat que se’n respecti l’èstètica, i que es mantingui la vista panoràmica que ofereix cap al pont vell i Montserrat al fons», diu Badia.