Així ha estat l'aventura de dos manresans en recórrer 600 quilòmetres en Vespa per veure la final del Baxi a Bilbao

Pere Camprubí i Dani Díaz s'han sumat aquest diumenge als més de 3.000 aficionats del Baxi que avui veuran una final històrica de Champions de l'equip manresà a l'estadi Bilbao Arena.

Els dos manresans s’han proposat una proesa per acompanyar el Baxi a la Final Four: fer el trajecte de Manresa a Bilbao en les seves Vespa de l’any 1982, tunejades per a l’ocasió amb samarretes i bufandes del Manresa. 600 quilòmetres en dos dies, tres-cents per jornada.

A la seva arribada a Bilbao, els dos aficionats han explicat a Regió7 les anècdotes més curioses del viatge.