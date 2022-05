L’afició bagenca transforma Bilbao en un ‘Basqui Manresa’

La matinada d’ahir va ser llarga a Bilbao i la va seguir un dia igualment intens. Si divendres havien estat els aficionats del Hapoel Holon els que havien tenyit de porpra els carrers de Bilbao fins a la tarda, ahir va ser el dia escollit per la marea vermella. També era cert que jugava l’Athletic de futbol, que no va passar de l’empat a zero a San Mamés contra el València. Els aficionats athleticzales tenen molta tirada a vestir-se amb les camisetes blanc-i-vermelles els dies en què juga el seu equip, la qual cosa va contribuir a tenyir més d’aquesta última tonalitat els carrers de la capital biscaïna.

Se n’esperen més

I encara no s’ha acabat. S’espera que avui encara arribin a Bilbao els últims aficionats que volen assistir a un moment històric, aquell en què el Manresa guanyi una competició europea. Parlant ahir amb gent de Tenerife, es rivals d’avui, la pregunta sempre era la mateixa: «Però deixareu algú, a la vostra ciutat?». Perquè la imatge de la marea vermella de la graderia del Bilbao Arena de divendres pot quedar curta amb la que es visqui aquest vespre. De fet, una bona part del recinte bilbaí, justament la que queda a la banda de les càmeres i, per tant, no surt en pantalla, divendres restava força buida i amb moltes localitats per ocupar.

De moment, ahir va ser temps per al turisme. La fan zone de la part de l’Arenal va ser un important punt de reunió durant tot el dia, però també la part vella, més propera al pavelló, i la zona del Guggenheim, anant cap al nord. L’espectacular dia de sol que feia ahir a Bilbao va propiciar que la gent es llancés al carrer i es visqués una jornada molt festiva a la ciutat, en què la part manresana intentava celebrar la victòria del dia anterior i no posar-se gaire nerviosa davant de la cita que ve.

Nova ruta cap al pavelló

Avui ja s’espera que les coses siguin diferents. És dia de partit, malgrat que el fet que es jugui a les vuit del vespre provocarà que, almenys fins al migdia, les coses siguin bastant similars a la jornada de dissabte. Aquestes començaran a canviar a partir de tres quarts de cinc de la tarda. La Grada d’Animació, que abans haurà fet un multitudinari dinar que es preveia per a ahir però que va ser traslladat, ha muntat una altra rua. Aquesta sortirà a les 16.45 h des de la fan zone, a l’Arenal, i anirà pujant ria amunt, o sigui cap al sud, fins a Miribilla. Allà, el mateix ritual de sempre, la de rebre els ídols mentre Ludwigsburg i Holon es juguen el tercer lloc d’un torneig que ha de ser per a aquest Basqui Manresa.

Els jugadors es van poder esbargir per unes hores La FIBA ha decidit que els quatre equips que participen a la final four de la Lliga de Campions comparteixin lloc de concentració. Es tracta de l’hotel Gran Bilbao, situat molt a prop de Miribilla, en concret al sud-est del Bilbao Arena, la seu de la competició. Això fa que els jugadors es puguin desplaçar ràpidament, en autobús, a la seu dels enfrontaments, però les seves instal·lacions provoquen que també es puguin divertir al seu interior. D’aquesta manera, ahir al matí, mentre els periodistes assistien al a roda de premsa dels dos tècnics, acompanyats de Guillem Jou i Kyle Wiltjer, els jugadors del Baxi, o almenys alguns d’ells, s’entretenien amb màquines recreatives. Thomasson i Francisco, d’una banda, encaraven una batalla virtual mortal, mentre Rafa Martínez conduïa un cotxe de curses i Dani Pérez i Toni Naspler jugaven un partit d’hoquei simulat damunt d’una taula d’aire. Després, els jugadors es van arreglar, alguns amb més fortuna que d’altres, per anar als premis, i al vespre, a les nou, tenien sessió d’entrenament al Bilbao Arena. Avui, si no hi ha canvi de plans, com dijous a La Casilla, hauria de passar el mateix abans de la final contra el Lenovo, a les 12.20 hores.