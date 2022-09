El Baxi segueix el rodatge amb un triomf lògic (72-100)

El Baxi Manresa ha fet una passa més en el rodatge de pretemporada derrotant de manera lògica (72-100) un rival de dues categories menys, l’Hestia Menorca, i entrant a la final del torneig Ciutat de Maó, que disputarà aquest diumenge (20.30 hores), contra el Gran Canària. Ha debutat Justin Hamilton i segueix de baixa Guillem Jou en un partit en què ha tornat Brancou i en què els nous jugadors han sumat minuts de qualitat a l’espera de compromisos més exigents.

Això que el primer quart no ha sigut fàcil per als manresans. La combinació de la motivació local i la falta d’intensitat i el desencert visitant ha provocat que els illencs s’escapessin de fins a 11 punts (15-4). Un home, l’ucraïnès Kravtsov, qui molt probablement trobarà un equip de categoria més alta que el menorquí, ha fet molt mal a la pintura. A més, el Baxi tirava en males situacions, sobretot Harding, i els locals anotaven amb facilitat. Amb el bàsquet de Longarela, Pedro Martínez ha decidit refrescar conceptes.

Reacció ràpida

A partir d’aquest moment, amb l’entrada a pista de Tyson Pérez, el Baxi s'ha posat les piles. Un bàsquet i un robatori de pilota de l’hispano-dominicà han encapçalat un parcial de 0-7, completat per un triple de Bortolani. El debut en la pretemporada de Brancou Badio ha ajudat a intensificar la defensa. Tot i això, l’Hestia ha tornat a adquirir vuit punts després d’un triple de Suárez. L’acció, amb falta sobre Dani Pérez no indicada, ha provocat les protestes de Pedro Martínez, i els àrbitres han indicat dues tècniques, a ell i a la banqueta. El Menorca ho ha aprofitat per aconseguir la màxima diferència (24-14).

Tot i això, uns bons moments dels bases han propiciat que el Baxi només perdés de quatre al final del període i que la cacera continués en els primers minuts del segon període. Un bàsquet de Longarela ha sigut el cant del cigne insular, ja que Hamilton, ara més encertat que a l’inici i amb un triple, ha restablert la primera igualtat des del 0-0 inicial (30-30). Un altre tirs de tres del nord-americà ha donat el primer avantatge (32-33) i el Menorca ja no ha pogut empatar més el partit. El Baxi ha premut l’accelerador fins al descans i s'ha escapat de deu, després d’un triple de Tyson i una cistella de Badio (37-47)

Amb aquest resultat, ja era complicat pensar que els locals podrien capgirar el resultat, tot i que ho han intentat en l’arrencada, amb encerts de dos bons jugadors com són Sanz i Tamayo. Però amb 43-49, un altre parcial de 0-12 ja ha posat punt final a totes les aspiracions de poder donar la sorpresa. En el Baxi, a més, ha debutat el jove jugador malià Ladji Coulibaly, de 16 anys i procedent del Sant Cugat, un projecte de futur de 2,09 metres que s'ha estrenat amb un triple.

El Baxi ha marxat de 29 punts (49-78) i ha abaixat el pistó en els últims deu minuts, més pendent d’adaptar-se a la nova normativa de servir de banda sense que l’àrbitre toqués la pilota. L’Hestia ha intentat maquillar el resultat i s'ha arribat a acostar a vint punts, però una altra accelerada final ha deixat l’avantatge en 28. Aquest diumenge es podran extreure més conclusions contra un rival ACB.

