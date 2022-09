El Baxi queda molt lluny d'inquietar el Lenovo en el debut a la lliga (70-89)

El Baxi Manresa no ha pogut començar bé la lliga llastat per les baixes. Es van confirmar les de Tyson Pérez i Olumuyiwa, a part de la de Jou, i el joc interior bagenc ho va pagar contra un adversari tan experimentat com el Lenovo Tenerife, que tampoc no ha comptat amb la seva torre Shermadini. Els canaris ja han arrencat amb un 0-9 que va marcar el ritme del partit. Els manresans ho hauran d'oblidar ràpid, ja que dissabte visiten un Granada que va debutar a la lliga poques hores abans guanyant a Fuenlabrada (81-83).

Amb Marcus Lee en l’equip titular completant joc interior amb Hamilton, el partit no ha pogut començar pitjor per al Baxi, almenys des del punt de vista defensiu. És sobradament coneguda la facilitat del Lenovo per anotar de tres punts i aquest dijous ho ha demostrat. Els cinc primers tirs des de més enllà de la línia de 6,75 han entrat a la cistella manresana, dels quals tres de manera consecutiva a l’inici, fet que ha significat un 0-9 per als canaris per arrencar la lliga. N'ha tingut sort el Baxi amb un triple forçat de Badio per començar a anotar punts, perquè els primers minuts han estat complicats en atac. A més, quan Steinbergs, que ha entrat a la pista, ha acostat l’equip fins al 8-12, ha aparegut Salin per al cinquè encert del seu equip.

El Lenovo fins i tot ha recuperat el màxim avantatge de deu punts, després d’un bàsquet d’Abromaitis per al 10-20. Bortolani ha anotat un triple en la seva primera intervenció, però després li ha donat tres tirs lliures a Jaime Fernández i el Lenovo ha marxat al primer descans guanyant de set, havent rebut un bàsquet de Lee.

Acostament interromput

Els millors minuts del Baxi han estat els primers del segon quart. Els insulars han fallat alguns tirs i entre Hamilton i Harding, que per fi apareixia, han comprès el resultat fins al 20-22. Però les pèrdues de pilota han castigat l’equip, sobretot en últimes passades a la zona i les transicions del Tenerife han propiciat que tornés a escapar-se (20-28).

El problema amb la rotació interior s'ha començat a notar amb Sagnia havent de jugar de quatre, no perquè ho fes malament, sinó perquè el Lenovo s'ha adaptat millor a l’small ball, al joc de petits, sobretot aquest dijous que no disposava de Shermadini. Badio ha pressionat bé Marcelinho, però Salin i Fitipaldo han quedat sols per anotar set punts seguits i posar un +13 (23-36) que han deixat en mala situació els bagencs. L’exemple ha estat que només han pogut anotar sis punts en més de cinc minuts, els dos últims de Harding per a un poc esperançador 29-43 a la mitja part.

L’inici del tercer període ha estat fatal. Entre Cook i dos triples de Fitipaldo, sempre botant cap a l’esquerra i superant Badio, han situat vint punts de diferència per al Canàries. En aquesta fase del partit l’única opció ofensiva que li anava bé al Baxi era el bloqueig i continuació de Dani Pérez cap a Marcus Lee, que ha aconseguit sis punts consecutius de la mateixa factura (35-51), i algun tap prou meritori. Però res més en atac. Valtonen dubtava en el tir, Harding es quedava curt i encara sort que el Lenovo no acabava de rematar en atac.

Una tècnica a Pedro Martínez, per protestar que Diagne escombrés la pilota de damunt del cèrcol ha, com a mínim, despertat el públic i també Harding, que ha anotat dos triples seguits i ha obligat Vidorreta a demanar temps mort amb un encara clar 43-58. El punt d’inflexió ha arribat, amb Hamilton a la banqueta per tres faltes, després d’un triple a tauler de Bortolani. Una possible antiesportiva a Vaulet, no indicada pels àrbitres, ha derivat en dos tirs lliures errats per l’argentí i cinc punts seguits d’Abromaitis, que ha tornat a disparar el resultat (46-65). Per sort, un bàsquet de Harding i dues bones accions de Vaulet han situat el 50-65 en l’últim descans.

Vota el millor jugador del Baxi-Lenovo Dani Pérez 0

Elias Valtonen 0

Juampi Vaulet 7

Marcus Lee 1

Ondrej Hustak 0

Marcis Steinbergs 0

Musa Sagnia 0

Dani García 0

Tyson Pérez 0

Jerrick Harding 5

Giordano Bortolani 0 Votar

Tot i el bon moment que ha demostrat Vaulet, la sensació era que l'equip no podia donar per més, incrementada quan Hamilton vha comès la cinquena falta amb gairebé tot el darrer període per jugar. El ritme ja havia baixat i el Lenovo movia diferències a l'entorn dels vint punts. El Baxi feia petites reaccions, però no arribaven a més (del 56-71 al 56-75 amb dues accions seguides de Marcelinho). El partit ja no tenia cap continuïtat. A més, estranyament, Fitipaldo i Doornekamp s'han carregat amb dues tècniques a falta de cinc minuts.

Vaulet ha reiniciat una altra tímida reacció (60-75) novament sufocada per Marcelinho i els darrers minuts ja han estat perquè anessin passant. Un Vaulet contra el món i tot d'errades han precedit un desenllaç travat amb aturades innecessàries i amb el Tenerife intentant, infructuosament, vèncer per més de vint punts.