El Baxi tomba un gegant quan ningú no s'ho esperava (93-80)

I no estaven morts. Tot i que la situació era terrorífica, amb un triomf en set partits, una reconstrucció a mitges i absències de tots els pivots possibles, el Baxi Manresa ha mostrat un cor que feia temps que no se li recordava i ha obtingut una heroica victòria (93-80) davant de tot un rival d'Eurolliga, el Cazoo Baskonia. Els 23 punts del reaparegut Ferrari, però també la força de voluntat de tots els seus companys, exemplificats amb l'encert de Waczynski i la força d'homes com Sagnia, Vaulet o el reaparegut Guillem Jou, han dut els manresans a sumar un triomf amb el qual ningú no comptava però que fa veure el futur amb una altra cara. Podeu veure les estadístiques del partit AQUÍ.

El Baxi ha arrencat amb un equip en què Tyson Pérez era el cinc i Vaulet el quatre. Tot i que el dominicano-espanyol ha guanyat el salt inicial, el Baskonia sabia que calia anar a atacar l'interior de la zona. Ho ha fet primer amb Sedekerskis, després amb Kotsar i, finalment, trobant un triple de Marinkovic i una safata de Thompson que ha obligat Pedro Martínez a aturar el partit amb 2-12. Ha entrat Ferrari i han canviat les coses. El nord-americà ha anotat en la primera jugada i després un rebot en atac de Vaulet ha fet que fos Peñarroya qui parés el partit enutjat. Semblava que era un gest de cara a la galeria de l'entrenador egarenc, però ha estat el preludi del que ell preveia, una reacció local. Perquè aleshores ha reaparegut un esperit del Manresa que aquesta temporada semblava enterrat. Hi ha ajudat la reaparició d'un Guillem Jou aclamat després d'onze mesos de baixa i, sobretot, la sortida d'un Waczynski tocat pels Déus i que ho ha ficat tot en els primers vint minuts.Vuit punts seguits del polonès han posat el 16-18. Entre ell, Ferrari i Jou han revolucionat el partit, amb cinc recuperacions de pilota, posant moltes mans i acabant el quart amb un robatori del capità, un 2+1 que havia de ser antiesportiva i que ha matisat Howard al final del període (25-24). El Congost, que s'havia omplert en bon nombre d'un públic a l'expectativa del que passava, després de l'anunci del matí de la baixa de Matthias Tass, ja estava animat. Han estat uns minuts caòtics que ajudaven els locals, amb un tap de Sagnia, un challenge sol·licitat per Pedro Martínez que ha acabat amb antiesportiva sobre Harding, una esmaixada enorme d'un rejovenit Tyson Pérez i els problemes de la taula per saber comptar punts. Així, sense que el Baskonia se n'adonés, el Baxi, amb el joveníssim Coulibaly a la pista, s'havia situat amb un 30-24 a favor. Després, els vitorians s'han tranquil·litzat una mica, amb punts de Giedraitis, de Howard i de Kotsar, però sense recuperar la davantera en tota la primera meitat. El tercer triple de Waczynski ha posat el 45-40, una distància que s'ha mantingut fins al descans (47-42) enmig d'un gran ambient. Amb Dani García debutant en el partit a l'inici del tercer quart, el Baxi ha seguit mantenint la distància. No ha estat amb un joc tan embogit com abans del descans. A més, el Baskonia seguia capturant molts més rebots gràcies a l'alçada i trobava els punts de Giedraitis i Howard per mantenir-se a una distància propera. Però els locals trobaven jugadors. El mateix Dani García ha anotat un triple en un moment delicat (52-46). Després, Musa Sagnia s'ha mostrat fort a la zona i més endavant, cinc punts consecutius de Harding establien el 59-52. El Baskonia ha reaccionat amb un triple de Dani Díez (59-55). Però ha tornat Ferrari a la pista i ha tornat a delectar amb un triple des de llunyíssim i amb una acció de fantasia a cistella passada (64-59). Semblava que els bascos podrien equilibrar el partit al final del quart, amb tirs lliures, però una antiesportiva a Badio amb 64-62 ha permès dos punts del senegalès, tot i que Waczynski ha errat l'últim tir forçat (66-62). Era qüestió de temps que els vitorians empatessin i ho han aconseguit amb Kotsar a la zona (66-66). El partit tornava a començar. però amb molt esforç al damunt. A estones semblava que la sort estava de la banda local, com amb un bàsquet de rebot de Steinbergs, i en d'altres, com quan Marinkovic trobava tirs lliures, semblava una empresa impossible (72-72). Però amb Ferrari a la pista tot és més fàcil. El Baxi havia adquirit dos punts després d'un servei de banda de Vaulet acabat per Steinbergs. Ha precedit dos bàsquets seguits del californià, un altre amb un altre triple des de Maranello, gairebé, que feia caure de cul el personal. 79-72, ell amb 24 punts. Encara faltava 3.40 per al final, però el partit tornava a estar al fang, on el Baxi es trobava com peix a l'aigua. Dues recuperacions més, amb esmaixada de Sagnia i contraatac de Vaulet, establien un increïble 83-72 a 3.40. Es tractava de congelar el joc i que passés poc. I ha passat. En els següents dos minuts, només dos tirs lliures anotats per Henry i una gran actitud defensiva. Sagnia ha rebut un cop al cap en una entrada i Waczynski ha anotat els tirs lliures per al 85-74. L'ha respost tot seguit Costello, però una bomba de Harding gairebé decidia (87-76). Faltava un minut i era el principi d'una festa inesperada. Segueix la precarietat, però s'ha mostrat el camí. Vota el millor jugador del Baxi - Baskonia GUILLEM JOU 0

