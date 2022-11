Pedro Martínez ha estat sincer després del partit en afirmar que "clarament estic sorprès i no m'esperava ni guanyar, ni que competíssim tan bé. Hem comptat amb la mentalitat i l'ambient que hem viscut amb la nostra gent. Ens hem recuperat d'un 2-12 molt dolent i hem disposat d'actuacions molt lluïdes de Ferrari, de Waczynski, de defensa de Musa i la mentalitat de grup, amb Steinbergs, Tyson i Vaulet. També que el nostre rival, que és molt top, no ha tingut el seu millor dia"

El triomf "ens dona molta moral per l'entitat del rival i trenca una dinàmica. Ens dona confiança, tot i que els problemes son els mateixos que fa tres hores. Estem en una situació molt límit. Esperem a veure si Tass pot entrar aviat i Caroline, que avui ha arribat, a veure si l'adaptem ràpid. Però estem curts de pivots".

Sobre la roda de premsa de divendres, en què deia que no hi havia opcions, "vaig ser totalment sincer. No creia que fóssim capaços de competir. Només teniem tres interiors i Ladji [Coulibaly] i el normal és que haguéssim perdut. De vegades, quan ho tens tot en contra, i lluites, encara que sigui impossible pots guanyar si es donen determinades circumstàncies, passa. Avui ha succeït, que la gent ens ajudi i que Ferrari s'hagi sortit del guió. No he preparat res d'especial i tenia poc convenciment. Si s'ha vist convenciment, el mèrit és el 99,9% dels jugadors"

Del partit de Ferrari, "esperem que aquest cop no es es lesioni. Tinc una química personal bona amb ell, he estat a casa seva a San Francisco a l'estiu. És bon jugador, això ajuda, tots dos ens necessitem. Esperem que ens doni lideratge, tir exterior i me n'alegro per ell perquè ho ha passat malament, ha tingut moments complicats. Tant de bo que el Manresa li pugui donar estabilitat".

Un altre que va tornar va ser Guillem Jou, que "ha tingut un moment esplèndid amb el que ja se sap d'ell, que té esperit i lluita. És un jugador més que sumem i ens dona confiança. Volem que tingui estabilitat perquè ha tingut mala sort. Tant de bo que ens pugui ajudar. Si està bé, és molt important"

Peñarroya: "No ens els hem cregut"

Respecte del tècnic del Cazoo Baskonia, Joan Peñarroya, va ser clar en dir que "sabíem que ells jugarien amb aquest esperit, però no ens ho hem cregut. Ha estat el meu pitjor partit com a entrenador del Baskonia i en calent poques conclusions vull treure".

Ha recordat que "amb 72-72 he fet rècord com a entrenador. He demanat tres temps seguits i hem perdut vuit pilotes. Hem estat molt desencertats amb tirs de percentatge alt. Això d'avui ha estat dur. Hauríem pogut aprofitar millor jugades al pal baix, però tampoc no tenim jugadors que ho facin, només Kotsar, i no n'hem tret partit"

