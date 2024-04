Markus Howard i el Baskonia apugen el llistó del play-off a l'ACB

El base del Baskonia Markus Howard ha provocat que el llistó de la classificació per als play-offs de la Lliga Endesa estigui una mica més amunt. I ho ha fet amb una sola acció, un triple a falta d'1,2 segons per al final del partit que el seu equip ha jugat contra el Río Breogán i que ha servit per donar la victòria als bascos (76-74). Ha estat l'única vegada que el conjunt de Dusko Ivanovic ha anat per davant en tot el partit, però ha servit per assolir un triomf que el deixa a una victòria, i amb el bàsquet average guanyat, dels bagencs, que segueixen vuitens i marcant l'última plaça per disputar les eliminatòries pel títol.

A més, la jornada no ha estat gaire profitosa per als manresans, ja que han vençut tots els equips que tenia a davant. Els més propers, a un partit, eren el Dreamland Gran Canària i el València, que ho han passat malament però que han tret endavant les seves confrontacions. Així, els insulars han derrotat l'Andorra per 97-92 en un partit en què han anat 25 minuts per darrere en el marcador. Per la seva banda, els taronja han dominat durant més minuts un altre conjunt que es juga la permanència, el Covirán Granada, però han hagut d'esperar al final per sentenciar-los (81-88). Aquests dos marcadors s'afegeixen a les victòries de dissabte del Lenovo Tenerife sobre el Surne Bilbao (101-84) i la de l'UCAM Múrcia contra el Zunder Palència (90-77). Canaris i murcians ja tenen dues victòries més que el Baxi i, en el cas dels segons, l'average guanyat. Amb cinc partits per jugar, semblen molt difícils d'atrapar.

Oportunitat frustrada

Una derrota del Baskonia contra el Breogán hauria anat molt bé al Baxi. Els bascos haurien quedat a dos partits de distància i han de visitar encara les dues pistes més complicades de la lliga, la de l'Unicaja, en la propera jornada, i la del Reial Madrid. Els manresans han de superar-los per un triomf per quedar per davant i, si els gallecs haguessin vençut a Vitòria, gairebé n'hi hauria hagut prou guanyant 19 partits (dos més dels que tenen ara) per ser a les eliminatòries.

De fet, el Breogán ha arribat a vèncer de 16 punts i ha arribat als darrers minuts portant la davantera. Però una cistella inversemblant de Marinkovic mentre queia a terra ha situat el 83-84. Després, els visitants s'han menjat la possessió, amb una passada d'un ex del Manresa, Sergi García, a un altre, Jordan Sakho, fora de temps. En l'acció final, Sergi Quintela ha tapat bé Howard, però aquest ha clavat el seu 28è punt, això sí, amb 5 triples de 16 intents, per mantenir amb vida els seus. El Baskonia té ara 16 triomfs. Si guanya els tres partits més assequibles que té, Palència a fora i Girona i UCAM a casa, tot i que aquest també té la seva complexitat, obligarà al Baxi a obtenir 20 victòries, o sigui, a guanyar el tres partits de casa (Andorra, València i Bilbao) o a rascar-ne un a fora (Saragossa i Tenerife).

D'altres opcions

L'altra oportunitat perquè el Baxi deixi algú fora dels play-offs l'ofereixen el Gran Canària i, sobretot, el València. L'equip que ara entrena Xavi Albert, però, ha mostrat una lliçó de solidesa en aguantar els embats del Granada, conjunt que està un partit per damunt del descens. Els 18 punts de Jones i Davies i els 17 d'Ojeleye han ajudat molt contra els andalusos, en què Cheatham n'ha fet 21. El València encara ha de visitar el Congost. Ho farà d'aquí a dues jornades. Si el Baxi el guanya, el pot empatar i si ho fa per més de cinc punts, superar-lo. A més, té un partit molt difícil abans, contra el Lenovo Tenerife a casa i ha de rebre el Madrid en la penúltima jornada. El Gran Canària, per la seva banda, té l'average perdut amb els manresans. Contra l'Andorra ha fet un partit coral, amb Shurna, Happ i Salvó amb 16 punts i Albicy amb 15. L'equip de Lakovic encara ha de visitar el Palau com a duel més exigent.