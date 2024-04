Pedro Martínez: "La seva zona ens ha col·lapsat i ens ha obligat a jugar diferent"

L'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, es mostrava satisfet d'haver superat una prova important i d'haver guanyat a una pista on mai no s'havia imposat com a tècnic del Bàsquet Manresa en cinc intents. A més, havia aconseguit superar una de les habituals sorpreses tàctiques de Moncho Fernández, en aquest cas una zona que ha fet molt mal en els minuts inicials i que també ha estat incòmoda al final.

Així, el tècnic dels manresans admetia que aquest plantejament tàctic "en els primers minuts ens han obligat a jugar diferent. De tota manera, sense comptar els deu primers minuts hem fet un bon partit, sabent jugar amb els nervis d'un rival que es troba en una situació complicada i al qual, al final, el poden haver traït els nervis. Estic molt content perquè no és fàcil guanyar en aquesta pista, ni recordo l'última vegada en què ho havia aconseguit".

L'entrenador del Baxi era clar en dir que la zona 2-3 de l'inici "ens ha col·lapsat totalment. Hem fallat els tirs, però no és tant l'errada sinó fer llançaments que són diferents als que entrenes. La manera com executàvem el tir ja no ens deixava anar al rebot ofensiu, són tirs diferents. Si entren, molt bé, però si no, entres en una mala dinàmica. Aquesta defensa ens ha condicionat molt"

També explicava que han buscat variants, com fer ells una zona 3-2 a l'inici de la segona meitat. "Intentes adaptar-te la rival i hi ha coses que han sortit bé i d'altres de malament. Cal intentar donar solucions als jugadors, i llavors si surten, molt bé, i si no, a seguir lluitant".

Respecte del partit de Brancou Badio, "és molt important però Pierre [Oriola], en l'últim quart ha ficat dues cistelles i el triple decisiu l'ha fet Dani Pérez. Està molt bé que el busquem Papi, perquè no l'han pogut defensar, perquè és molt bo i molt vertical, però l'acció determinant l'ha feta un altre jugador".