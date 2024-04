Blindar el Nou Congost per continuar somiant

Les opcions per a segellar una plaça entre els vuit millors equips de la temporada regular passa per fer-se fort al Congost. El conjunt dirigit per Pedro Martínez ha perdut tres dels quatre darrers enfrontaments al seu pavelló, i sembla que tota la confiança que sobreïx quan els partits es compliquen a domicili, manca al seu feu. Una circumstància que sumada al bon nivell de forma que ha demostrat el Morabanc Andorra lluny del Principat, fa preveure una pugna aferrissada pel triomf.

En la roda de premsa prèvia a l’enfrontament, el tècnic del Baxi Manresa es mostrava previngut, i va posar especial atenció en el bon estat de forma que viuen els andorrans fora de casa, on els costa guanyar, però competeixen de valent. De fet, encara que l’equip entrenat per Natxo Lezkano se situa en una tretzena posició relativament còmoda i des d’on veu certament lluny el descens, Martínez assenyala que «la seva aspiració és senzillament la de guanyar-nos».

La marea vermella que des de sectors del públic s’ha impulsat amb el suport del consistori, haurà de ser el sisè jugador. La peça clau per a decantar la balança en un duel que l’entrenador barceloní deixa clar que no serà fàcil: «el partit no serà una festa. Hem d’estar preparats mentalment que serà un enfrontament molt dur, i que en un 90% de possibilitats s’acabarà decidint en un final a cara o creu en les darreres possessions». Unes darreres accions on el paper de l’afició ha de ser clau.

Sobretot davant d’un conjunt que «ara té els rols molt establerts» i vells coneguts com Jerrick Harding o Tyson Pérez hi tenen molt de pes. A més d’ells, serà clau controlar la capacitat anotadora de Jean Montero, que és el màxim anotador dels andorrans i ve de signar 24 punts en la derrota dels de Lezkano a Gran Canaria.

Controlar el ritme

Una altra de les claus del duel serà conèixer quin dels dos conjunts aconsegueix imposar el seu ritme. Una circumstància que esmentava el tècnic biscaí, posant especial atenció «l’aprofitament de qualsevol aturada en el joc per poder sortir ràpid i treure’n profit a través del seu talent». A part, la pugna pel rebot hauria de ser, sobre el paper, una altra de les fórmules per a manar sobre el parquet. Un domini que aquesta temporada afavoreix enormement els manresans, que superen en 5 les captures sota la cistella que registren els andorrans aquest curs. En aquest sentit, el focus s’haurà de col·locar sobre les figures de Tyson Pérez i Marin Maric, les dues grans referències interiors dels visitants.

Lezkano es mostrava confiat en la dinàmica que sembla prendre el seu equip en aquestes darreres jornades, afirmant que «estem en l’estat de forma més proper des de la darrera aturada, ara només hem de continuar treballant per a créixer i millorar com a equip». En un to similar es va pronunciar Alexander Madsen, que assegurava que «aquesta setmana hem treballat de valent per a corregir tot el possible de cara al partit a Manresa».

L’ala-pivot finlandès de 28 anys no dona la temporada per finalitzada, i deixava clar que «en aquest tram final tothom s’hi està jugant coses, nosaltres també». Una consigna clara que demostra que els andorrans visiten el Nou Congost amb ganes d’oblidar les tres darreres derrotes davant del Baxi. Sobretot el sagnant 94-60 de la temporada 2021/2022.