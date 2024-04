Un mosaic gegant perquè el Nou Congost recuperi "la trempera"

Al Baxi Manresa li queden 4 finals, dues de les quals al Nou Congost, per accedir al play-off pel títol de Lliga. La primera serà contra el València Basket aquest diumenge a les 17.00 h. L’equip entrenat per Xavi Albert és quart classificat amb 19 victòries, 2 més que els manresans.

La classificació per al play-off pel títol era una possibilitat impensable a començament de la temporada, però que, a quatre jornades d’acabar la fase regular, la Grada d’Animació no vol deixar escapar. «Ens queden dos partits a casa per entrar al play-off, ens costarà moltíssim, però depèn de nosaltres i ho hem d’intentar», ha dit a Regió7 Ernest Centelles.

La Grada d’Animació ha detectat que des de fa uns quants partits «el pavelló s’ha anat apagant, sigui per la raó que sigui». Per això, han previst «revifar-la» des de bon començament amb la realització d’un mosaic gegant, que ha de tenyir de vermell tot el Congost.

Amb l’ajuda dels col·laboradors de la Grada, han comprat 4.000 cartolines i demanen als seguidors que les aixequin «en el moment de la presentació de l’equip i al primer minut de temps mort de cada quart».

«Últimament, els seguidors tenen una actitud com de veure-les a venir, i amb aquesta acció volem que se n’adonin i que el Congost recuperi la trempera de sempre», explica Centelles.