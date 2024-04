El comerç del nucli antic de Manresa avisa l'Ajuntament que els seus fanals no es toquen

Representants d'associacions de comerciants del Centre Històric de Manresa s'han aplegat a la Plana de l'Om per advertir l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem que el centenar de fanals de la seva propietat que van comprar per reforçar la il·luminació del nucli antic han de romandre on són. El conflicte no hi hauria d'existir, perquè l'Ajuntament assegura que no els pensa retirar, però els comerciants no ho veuen del tot clar.

Primer perquè afirmen que l'Ajuntament ja s'ha fet seus altres fanals que han acabat desapareixent per entrar en contradicció amb la il·luminació municipal. Segon perquè no han rebut una comunicació formal de la decisió de fer-se enrere de la intenció inicial de l'Ajuntament d'eliminar els fanals ornamentals d'aspecte antic que són propietat dels comerciants. Tercer, perquè el que per a ells és una riquesa i un atractiu de la ciutat no és percebut de la mateixa forma per l'Ajuntament. I aquí recorden el que es va haver de lluitar per recuperar el fanal característic de la plaça Gispert i que pogués ser operatiu.

Davant d'això han convocat els mitjans de comunicació les associacions de comerciants del carrer Urgell, del carrer Nou, del carrer Vilanova, del carrer del Born i de Sobrerroca, plaça Major Sant Miquel i Voltants.

Han explicat que el 18 de març se'ls va convocar des de l'Ajuntament per reunir-se amb diversos regidors i un tècnic per informar-nos que estava en fase de licitació el projecte per a la renovació de l'il•luminació pública que implica el canvi a llums LED a tota la zona del Centre Històric. Si no s'endarrereix degut a al•legacions i altres entrebancs, podría començar entre juny i setembre.

Pagats pels comerciants

Van assegurar que a l'Ajuntament li consta que hi ha 92 fanals ornamentals d'aspecte antic que són propietat dels comerciants al carrer del Born, la Plana de l'Om, al carrer Nou, al carrer Urgell, a la plaça Clavé, al carrer de Sant Tomàs, al carrer de la Mel, a la Placeta de la Mel, al carrer Vilanova i a la plaça Gispert. Aquests fanals van ser pagats pels comerciants a la dècada dels 80 i sempre n'han tingut cura i n'han pagat totes les despeses. A més, hi ha 17 fanals ornamentals que havien sigut dels comerciants i a dia d'avui són propietat de l'Ajuntament al carrer del Carme, Plaça del Carme i al carrer Sant Miquel.

Afirmen que actualment, l'enllumenat públic al Centre Històric és a 8 metres d'alçada, i els fanals dels comerciants són a 4m d'alçada. Amb aquest projecte, no només es posaran bombetes LED, també es retiraran els fanals a 8m i se n'instal•laran de nous a 4 metres d'alçada. Segons expliquen, l'Ajuntament considera que els nous fanals amb bombetes LED il•luminaran suficientment bé els carrers amb la distribució que se'n farà, i que no caldrà il·luminació complementària. Els botiguers han expressat que l'Ajuntament no els ha comunicat mai directament que volien desfer-se dels fanals, o fer que deixin de funcionar. La primera manifestació directa al respecte d'aquest tema els va arribar amb una reunió un cop ja està en licitació un pla que ha de comportar tots aquests canvis que ens van explicar.

Els arguments

Segons afirmen els comerciants, s'han utilitzat tot un seguit d'arguments addicionals per defensar l'apagada dels fanals ornamentals dels comerciants:

Els fanals podrien no complir amb la normativa europea vigent sobre contaminació lumínica degut a com dissipen la llum en direccions que no són només avall. Els botiguers hem expressat que estem oberts a adaptar els fanals com faci falta per adaptar-los el màxim a la normativa, i hem explicat que al carrer Nou concretament aquest any s'acaben de fer unes modificacions per posar llums LED als fanals tractant de complir amb la normativa. Ens han contestat que aquests fanals podrien no complir mai la normativa, per més modificacions que s'hi fessin.

Des de l'Ajuntament prefereixen que no hi hagi duplicitat de circuits elèctrics a les façanes dels carrers per a una mateixa funció, doncs entranyen certs riscos. A més si l'Ajuntament no n'és el responsable, no en pot assegurar les bones condicions. Els hem assegurat que els nostres circuits elèctrics estan en bon estat i assegurats contra els danys que puguin ocasionar. També els hem assegurat la nostra voluntat de mantenir els circuits i els quadres elèctrics des dels quals controlem els fanals completament en regla.

Un cop estigui instal•lada la il•luminació nova, s'ha proposat que deixem d'encendre els nostres fanals, i comprovem tots plegats si hi ha prou llum. Els comerciants hem expressat que no volem que els desinstal•lin. En aquesta línia, s'ha descrit la història de la farola de la Plaça Gispert, que va ser retirada per l'Ajuntament, reclamada per veu popular durant anys, reinstal•lada de nou sense llum anys després, i al cap d'uns anys més encesa de nou. Ens han afirmat que el pla actual no inclou desinstal•lar ni desfer-se dels nostres fanals, només instal•lar les noves llums. Malgrat això, pot ser que en alguns casos en què la ubicació dels fanals nous només pot ser allà on ara hi ha un fanal dels nostres, calgui fer-ne la retirada.

No hi estan d'acord

Els comerciants han defensat que els fanals confereixen uns valors d'imatge i personalitat positius als nostres carrers. Són exclusius del Centre Històric i constitueixen el logotip emprat per Comerç Centre Històric de Manresa en tots els seus cartells i documents.

Afirmen que "la llum és molt important als nostres carrers per donar seguretat i bona imatge a la gent que hi circula. El comerç es veu perjudicat per molts factors, i un dels més clarament disgnosticats és el fet que la manca d'il•luminació afecta la sensació de seguretat i la comoditat de la gent que pot circular pels nostres carrers. Per això és tant important la presència de llum als carrers comercials, que enllacen els uns amb els altres i ofereixen una continuïtat establint corredors per on passejar".

Expliquen que els seus fanals són només en carrers comercials, no en tots els carrers del Centre Històric, i no s'encenen tota la nit, sinó que estan oberts en horari comercial a partir de que es fa fosc. S'encenen com a molt fins les 22:00 o les 24:00, segons si el carrer té més negocis de restauració o no, a fi d’acompanyar el vianant i a l'estiu que es fa fosc tard gairebé ni s'encenen.

Diuen que estan oberts a negociar horaris i adaptar les mesures tècniques necessàries per al seu encaix.

Mantenen que els fanals no suposen cap risc per a la seguretat de les persones ni cap altre risc de causa major.

La versió de l'Ajuntament

Davant de la campanya que han iniciat les associacions de comerciants del Centre Històric referent als fanals dels comerços, l’Ajuntament de Manresa vol aclarir que el projecte per fer el canvi a llum led al Centre Històric no contempla en cap cas la retirada de cap d’aquests fanals.

Els projecte planteja la substitució dels actuals llums de sodi (llum groga) per llums leds (llum blanca). Es tracta del canvi més important de lluminàries que s’ha dut mai a terme al Centre Històric. La inversió és de 650.000 euros i inclou 85 carrers i places.

L’objectiu del projecte és la millora de l’enllumenat públic de carrers i places del Centre Històric, amb una millor distribució de la llum i un sistema més sostenible i eficient, ja que es reduirà la potència instal·lada, amb un estalvi de consum al voltant del 40%. També es reduirà la llum intrusa (la que entra per les finestres als habitatges), ja que els nous punts de llum estaran a menys alçada (els actuals estan a uns 8 metres i els nous estaran al voltant dels 5 metres).

Davant l’existència de la línia de fanals dels comerços, els serveis tècnics municipals van proposar en un inici l’eliminació d’aquesta línia, per tal de guanyar homogeneïtat a tots els carrers. Així ho va traslladar la regidora de Via Pública, Mariana Romero Salguero, als representants de les associacions, que no ho van veure de bon ull.

Davant la negativa de les associacions, l’Ajuntament els va traslladar que s’estudiaria en quins llocs els nous llums led (que estaran a més baixa alçada que els actuals) podien entrar en contradicció amb els fanals dels comerços, i els va traslladar també que en cada cas es trobaria una solució perquè els dos llums puguin conviure, remarcant que en cap cas es retirarà cap fanal.

L’estudi de la convivència entre els nous leds i els fanals s’està acabant de realitzar i, de fet, ja hi ha una propera reunió prevista entre Ajuntament i associacions per traslladar-los el resultat. L’Ajuntament de Manresa "lamenta el malentès i reitera la seva posició de no retirar cap fanal".