Manresa farà el canvi més important de llum groga per blanca al Centre Històric

La il·luminació de 85 carrers i places del Centre Històric de Manresa, des de la plaça Major a la plaça d’Europa, passant per la de Valldaura, la Gispert, la de Sant Ignasi i la de la Reforma, canviarà el color groc característic dels llums de vapor de sodi per la blanca de la tecnologia led mitjançant la instal·lació de 649 lluminàries.

Les properes setmanes és previst que l'Ajuntament adjudiqui el contracte, que té un pressupost de licitació de 651.999,74 euros (amb IVA inclòs). Una vegada adjudicada l’actuació, es preveu l’execució del projecte en cinc mesos.

El canvi lumínic, que anteriorment ja s’ha dut a terme en altres carrers de Manresa, serà el més important dels realitzats fins ara al Centre Històric, si bé ja hi ha alguns carrers que funcionen amb led. És el cas del carrer de Sobrerroca, on es van aprofitar les obres d’urbanització que s’hi van fer el 2013 per instal·lar-hi llums led. També al Joc de la Pilota, on les obres es van fer el 2016, i a la Baixada dels Drets, el 2019.

Dels 10.500 punts de llum que hi ha repartits per Manresa, en números rodons, actualment n’hi ha 5.083 que són amb el sistema led, mentre que l’altra meitat encara són llums de vapor de sodi, que són les lluminàries que es van imposar fa anys perquè, tot i tenir una menor qualitat que les de llum blanca, costaven menys. Amb les 649 que s’instal·laran ara, Manresa passarà a tenir un total de 5.732 llums led, que representaran entorn del 56% del total.

El 2018, l’Ajuntament va anunciar la primera gran operació per renovar la llum groga per llum blanca, però va ser impugnada i no es va poder iniciar fins al cap de dos anys, amb la renovació d’un total de 3.722 lluminàries d’uns 150 carrers de Manresa.

De 8 metres d’alçària a 5

L’actuació que s’anuncia ara canviarà les lluminàries existents de vapor de sodi d’alta pressió per lluminàries led amb la instal·lació de les noves a menys de 5 metres d’alçària, en la major part dels casos, mentre que l’enllumenat actual està, en general, a 8 metres d’alçària. L’objectiu del projecte, a banda de millorar l’enllumenat públic de carrers i places fent el canvi a llum blanca amb tecnologia led, que proporciona una millor distribució de la llum, és reduir la potència instal·lada pel fet que el led és una tecnologia més eficient, i reduir, alhora, l’anomenada llum intrusa (la que entra per les finestres als habitatges) amb l’esmentada instal·lació dels punts de llum a baixa alçària.

Es preveu un nivell d’il·luminació mitjana de 25 luxs per a tots els carrers i places amb llum blanca càlida de 3.000 K (graus Kelvin) de temperatura de color amb tecnologia led. Aquest nivell d’il·luminació funcionarà en les hores del vespre i de la nit que siguin més concorregudes, mentre que, en les hores de la nit en què el trànsit de vianants i de vehicles baixi de manera considerable, s’efectuarà la reducció d’aquest nivell, per la qual cosa les lluminàries aniran equipades amb una font d’alimentació que serà regulable.

D’entrada, no es preveu la realització de canalitzacions soterrades noves, ja que s’aprofitaran les existents. El model de làmpades que s’instal·larà és el Salvi Town.

Les lluminàries led consumeixen el 40% menys que les equivalents de vapor de sodi, amb el consegüent estalvi energètic i, al mateix temps, la consegüent disminució de la contaminació lumínica a l’atmosfera. A més a més, la vida útil d’una lluminària led és de més de deu anys, mentre que les làmpades de sodi tenen una vida útil de quatre anys.

Els vials on es renovarà la il·luminació

Sector plaça d’Europa

Carrer del Carme

Plaça del Carme

Carrer de Puigmercadal

Plaça del Milcentenari

Plaça de Serarols

Passatge dels Amics

Carrer del Cap del Rec

Carrer dels Infants

Muralla del Carme

Plaça dels Infants

Plaça d’Europa

Carrer dels Arcs de Santa Llúcia

Sector carrer de Sant Pere

Plaça Major

Carrer d’Amigant

Carrer de Sant Miquel

Plana de l’Om

Carrer del Born

Carrer Nou

Carrer de la Canal

Plaça del Mercat

Plaça del Pedregar

Carrer del Metge Planes

Carrer de Vallcendrera

Carrer del Pedregar

Baixada del Carme

Carrer de la Sabateria

Plaça de Sant Ignasi Malalt

Carrer de les Piques

Carrer d’Arbonés (tram 1)

Carrer de Na Bastardes

Carrer de Fontanet

Baixada de Na Bastardes

Plaça Llisach

Carrer de Sant Pere

Baixada dels Jueus

Carrer del Bisbe

Baixada del Pòpul

Carrer de Vallofonollosa

Plaça d’en Creus

Carrer del Puigcerdener

Sector Jaume I

Carrer de Jaume I

Carrer de Mestre Blanch

Carrer de Sant Domènec

Carrer de Sant Tomàs

Plaça de Sant Domènec

Plaça de Fius i Palà

Plaça d’Anselm Clavé

Carrer d’Urgell

Plaça de Valldaura

Carrer del Magraner (tram 1)

Carrer de la Mel (tram 1)

Carrer d’en Cirera

Carrer del Camp d’Urgell

Plaça de Gispert (tram 1)

Carrer de Vilanova

Carrer de la Muntanya

Carrer de Talamanca

Sector Quatre Cantons-Barreres

Carrer de les Barreres

Plaça de Gispert (tram 2)

Carrer del Magraner (tram 2)

Passatge dels Quatre Cantons

Carrer del Pou

Carrer de la Mel (tram 2)

Sector parc de la Seu-carrer Codinella (excepte parc de la Seu, Baixada de la Seu i camí dels Corrals)

Carrer de la Codinella

Carrer de Santa Llúcia

Plaça de la Immaculada

Carrer Travessera dels Drets

Carrer del Forn de Santa Llúcia

Passatge de Santa Llúcia

Baixada de Santa Llúcia

Sector plaça de la Reforma

Carrer de Sant Francesc

Carrer d'en Tahones

Carrer de les Campanes

Carrer d’Ignasi Balcells

Plaça d'Icària

Plaça de la Música

Carrer de Santa Maria

Plaça de Montserrat

Carrer d’Arbonés (tram 2)

Carrer d’Òdena

Carrer dels Llops

Plaça de la Reforma (vials i plaça)

Sector plaça Sant Ignasi