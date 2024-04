Món Sant Benet, un casament únic en un espai idílic

Un casament és una celebració única, probablement la més important durant la nostra vida. És per això que és important triar el lloc perfecta per a celebrar-la.

A Món Sant Benet són experts en casaments, en escriure històries reals i construir records únics. Ho fan acompanyant i assessorant als nuvis amb un equip professional i entusiasta que treballa perquè gaudeixin al màxim del dia més important de les seves vides.

Els espais idíl·lics que ofereixen prenen vida a través de les persones que formen part del seu equip i que mimen fins al més mínim detall per fer rodó el dia de la celebració. A Món Sant Benet consideren que l’èxit resideix en fer que cada casament sigui únic i inoblidable. I en això hi posen tota l’energia, sempre acompanyats d’un somriure.

L’entorn és únic, combinant l’elegància d’un monestir del segle X amb la modernitat de les diverses sales, equipades amb les darreres tecnologies. Espais, tots ells amb un encant particular, a on els nuvis passaran amb la família i els amics moments que recordaran per sempre. I tot això en un entorn natural.

Des de Món Sant Benet ajuden a construir el casament somiat: casaments petits o més grans, casaments a l’aire lliure o en els preciosos espais del seu monestir mil·lenari, casaments en jardins i a plena natura, envoltats de bosc.

Per tots aquells que busquen un lloc on casar-se, Món Sant Benet ofereix tot el que busquen i també acompanyament i assessorament en tots els aspectes de la celebració amb el seu equip professional, que farà que els nuvis se centrin en gaudir al màxim d’un dels dies més importants de la seva vida.

Món Sant Benet és un projecte cultural, turístic i de lleure d’una gran singularitat impulsat per la Fundació Catalunya La Pedrera, que reinverteix els seus ingressos en l’impuls de projectes socials.

El monestir del segle X és un espai emblemàtic on casar-se / CEDIDA / MÓN SANT BENET

Més que espais

El romanticisme dels jardins del Monestir de Món Sant Benet, l’encant del bosc de Casa de l’amo, la modernitat de les sales de La Fàbrica o l’exclusivitat del restaurant L’Ó. La proposta gastronòmica té un segell propi que es mou entre la riquesa de la tradició, la modernitat i la creativitat al servei d’un despertar únic dels sentits.

Món Sant Benet és ple de racons naturals genuïns per celebrar casaments, així com de diverses sales i propostes d’espais que s’adapten a totes les necessitats per fer de cada cerimònia un dia inoblidable.