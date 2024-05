Veïns del barri Vic-Remei celebren la participació en el seu mercat de 2na mà

El mercat d'articles de segona mà que ha organitzat avui l'associació de veïns del barri Vic-Remei de Manresa ha estat un èxit. El carrer Jacint Verdaguer i part del Bisbe Comas s'han omplert durant tot el matí amb 74 parades d'articles ben diversos que als veïns els feien nosa a casa. El president de l'associació, Josep Erro, celebrava aquest matí "la bona acollida de la iniciativa".

Tot i que la majoria de parades són de roba, també n'hi ha d'objectes força curiosos com ara la de Mireia Cardona, que venia bàsicament sifons. L'avi de la seva parella tenia una empresa de Sant Vicenç de Castellet que en feia i quan va morir, van quedar per a ells totes les ampolles. "A la gent li fa molta gràcia veure les ampolles del seu poble", explica. La seva valoració general d'aquest mercat, que és el primer al qual va com a paradista, és molt positiva.

El públic ha estat molt divers i tot i que hi ha passat molta gent que no s'ha endut res, hi ha veïns que ja han trobat veritables gangues. Com la Mercè Vila, que s'ha endut una jaqueta per ella i pantaló pel seu net, tot per menys de deu euros. Segons l'organització, l'objectiu d'aquesta activitat és "reaprofitar i tornar a fer servir els objectes de la gent del barri".